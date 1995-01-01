«СЭ»: по новому контракту Игнатьев будет зарабатывать 700 тысяч рублей в месяц

Сегодня «Краснодар» объявил о продлении контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

По информации «Спорт-Экспресс», зарплата 20-летнего футболиста составит 700 тысяч рублей в месяц (с возможным увеличением до 1,5 миллиона). Срок нового соглашения – 3,5 года.

При этом сам форвард после заявления клуба сказал, что не продлевал договор.