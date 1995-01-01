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    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
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    «СЭ»: по новому контракту Игнатьев будет зарабатывать 700 тысяч рублей в месяц

    Сегодня «Краснодар» объявил о продлении контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

    По информации «Спорт-Экспресс», зарплата 20-летнего футболиста составит 700 тысяч рублей в месяц (с возможным увеличением до 1,5 миллиона). Срок нового соглашения – 3,5 года.

    При этом сам форвард после заявления клуба сказал, что не продлевал договор.

    • В начале марта Игнатьев отказался заключать новый контракт с южанами, а на следующий день был переведен во вторую команду.
    • В этом сезоне нападающий провел за «Краснодар» 21 встречу, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4009

      батог 44 секунды назад

      Командир корабля (самолета) в России, получает в 2 раза меньше (и стаж лет 20 должен быть или налет часов).

      0
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      Рейтинг: +61773

      zigbert 1 минуту назад

      Скорей бы заканчивался этот сериал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1500

      все_будет_AUDI 5 минут назад

      Не надоело писать про него ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1410

      Чермындыр 10 минут назад

      Медработники из Башкирии вряд ли посмеются, прочитав эту новость

      1
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      Рейтинг: +123

      Киркинитидец 17 минут назад

      все жизнь удалась!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Евгеша777 31 минуту назад

      Через пол часа опровержение выйдет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +32698

      Project Бабангида 32 минуты назад

      ещё одного стирит рейсера краснодар взращивает...!
      надо сказать мэру что бы все столбы и светофоры в городе застраховали..

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