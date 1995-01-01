«СЭ»: по новому контракту Игнатьев будет зарабатывать 700 тысяч рублей в месяц

Командир корабля (самолета) в России, получает в 2 раза меньше (и стаж лет 20 должен быть или налет часов).
Сегодня «Краснодар» объявил о продлении контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.
По информации «Спорт-Экспресс», зарплата 20-летнего футболиста составит 700 тысяч рублей в месяц (с возможным увеличением до 1,5 миллиона). Срок нового соглашения – 3,5 года.
При этом сам форвард после заявления клуба сказал, что не продлевал договор.
- В начале марта Игнатьев отказался заключать новый контракт с южанами, а на следующий день был переведен во вторую команду.
- В этом сезоне нападающий провел за «Краснодар» 21 встречу, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.