Семак – Кириченко: «Я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоем тренерском таланте»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил поддержку бывшему тренеру «Уфы» Дмитрию Кириченко. Сегодня уфимцы расторгли контракт с 42-летним специалистом.

«Держать удар в любых жизненных ситуациях. Кому как не тренеру понятно это выражение, которое, как мне кажется, пришло из бокса, но прижилось и в тренерской среде.

Дорогой мой друг, я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоем тренерском таланте!

P.S. Небольшая передышка – и к новым победам», – написал Семак в инстаграме.