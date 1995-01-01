Семак – Кириченко: «Я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоем тренерском таланте»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил поддержку бывшему тренеру «Уфы» Дмитрию Кириченко. Сегодня уфимцы расторгли контракт с 42-летним специалистом.
«Держать удар в любых жизненных ситуациях. Кому как не тренеру понятно это выражение, которое, как мне кажется, пришло из бокса, но прижилось и в тренерской среде.
Дорогой мой друг, я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоем тренерском таланте!
P.S. Небольшая передышка – и к новым победам», – написал Семак в инстаграме.
- Кириченко возглавил «Уфу» в ноябре 2018 года.
- Под его руководством команда провела в РПЛ семь матчей, в которых один раз победила, дважды сыграла вничью и четыре раза проиграла.
- После 20-ти туров уфимцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице, отставая от зоны переходных матчей на два очка.
- С 2002-го по 2004 год Кириченко и Семак вместе выступали за ЦСКА.