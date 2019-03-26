Пике: «Я играю лучше за «Барселону» после ухода из сборной»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что решение из сборной поспособствовало улучшению его физической формы в клубе.

«Если кто-то не принял моего решения закончить международную карьеру в сборной Испании, то уже не поймет, но я тогда все объяснил.

Я ушел из национальной команды, потому что это был подходящий момент, я нуждался в паузе.

Участие в матчах сборной Каталонии? На матчи Каталонии я приезжаю всего на один день. Это разные истории.

Очевидно, что за «Барселону» в течение сезона я играю лучше после ухода из сборной», – сказал Пике.