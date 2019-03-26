Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Пике: «Я играю лучше за «Барселону» после ухода из сборной»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что решение из сборной поспособствовало улучшению его физической формы в клубе.

    «Если кто-то не принял моего решения закончить международную карьеру в сборной Испании, то уже не поймет, но я тогда все объяснил.

    Я ушел из национальной команды, потому что это был подходящий момент, я нуждался в паузе.

    Участие в матчах сборной Каталонии? На матчи Каталонии я приезжаю всего на один день. Это разные истории.

    Очевидно, что за «Барселону» в течение сезона я играю лучше после ухода из сборной», – сказал Пике.

    • Жерар Пике – воспитанник «Барселоны»
    • В 2008-м он вернулся в каталонский клуб после четырехлетнего отъезда в «Манчестер Юнайтед».
    • В августе 2018 года Пике объявил, что завершает карьеру в сборной Испании.

    Источник: As

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru