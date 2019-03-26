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    «Спартак» сам попросил перенести матч с «Рубином» на понедельник

    Перенос матча 26-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином» был инициирован по просьбе красно-белых, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, московский клуб обратился в РПЛ из-за недовольства имеющимся календарем.

    «Спартак» должен был провести три матча за восемь дней, а другие претенденты на медали – за девять дней.

    Чтобы уравнять условия, «Спартак» попросил перенести матч с «Рубином» с воскресенья, 28 апреля, на понедельник, 29 апреля. Руководство Премьер-лиги пошло навстречу команде.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.03.2019 23:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +164

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Везде скотство , размягчение мозга и деградация личности. Что чиновники РПЛ , что администрация клубов...

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