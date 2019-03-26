«Спартак» сам попросил перенести матч с «Рубином» на понедельник

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Перенос матча 26-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином» был инициирован по просьбе красно-белых, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, московский клуб обратился в РПЛ из-за недовольства имеющимся календарем.
«Спартак» должен был провести три матча за восемь дней, а другие претенденты на медали – за девять дней.
Чтобы уравнять условия, «Спартак» попросил перенести матч с «Рубином» с воскресенья, 28 апреля, на понедельник, 29 апреля. Руководство Премьер-лиги пошло навстречу команде.
- Ранее сообщалось, что перенос матча обусловлен соображениями безопасности.
- Фанаты красно-белых раскритиковали это решение, обвинив футбольные власти страны в недобросовестном выполнении своих обязанностей.