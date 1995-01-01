Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    РПЛ перенесла игру «Спартак» – «Рубин» с 28-го на 29 апреля

    РПЛ объявила об изменениях в расписании матчей 26-го тура.

    По просьбе правоохранительных органов встреча «Локомотив»«Енисей» состоится в воскресенье, 28 апреля, в 14:00 по московскому времени. Игра «Спартак»«Рубин» перенесена на понедельник, 29 число, и начнется в 19:30.

    • После 20-ти туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, казанцы – седьмые с отставание в пять очков от москвичей.
    • Матч первого круга завершился со счетом 1:1.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:24
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3113

      Спартач80 2 минуты назад

      Хм...А что,тут пахнет криминалом?...Ладно бы с коняшками развели,но лохомоты то причём?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15286

      portero 51 минуту назад

      болельщикам опять подложили, как с воскресенья на понедельник перестроиться всё же рабочий день.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +538

      Sviro 55 минут назад

      Что хотят, то и творят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      vashinin 1 час назад

      Не понял. С какого перепугу перенесли на воскресенье? Где тот жд вокзал и Спартак? Где пересекаются? 5 болел проводниц решили охранять силами всей московской полиции?))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15286

      portero > vashinin 49 минут назад

      это показатель того кто у нас рулит в стране, никто о нормальных болелах и не думает , главное чиновнику от ментов удобно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru