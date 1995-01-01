РПЛ перенесла игру «Спартак» – «Рубин» с 28-го на 29 апреля

РПЛ объявила об изменениях в расписании матчей 26-го тура.

По просьбе правоохранительных органов встреча «Локомотив» – «Енисей» состоится в воскресенье, 28 апреля, в 14:00 по московскому времени. Игра «Спартак» – «Рубин» перенесена на понедельник, 29 число, и начнется в 19:30.