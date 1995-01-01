Чалов начал сотрудничать с лондонским агентством

Форвард ЦСКА Федор Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency.

«Рады приветствовать Федора Чалова в нашем агентстве и с нетерпением ждем начала работы с одним из самых ярких талантов российского футбола», – говорится в публикации в инстаграме агентства.

Base Soccer Agency представляет интересы многих известных футболистов, выступающих в АПЛ. В частности, клиентами агентства являются Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал») и Дэнни Роуз («Тоттенхэм»).