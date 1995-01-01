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    Чалов начал сотрудничать с лондонским агентством

    Форвард ЦСКА Федор Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency.

    «Рады приветствовать Федора Чалова в нашем агентстве и с нетерпением ждем начала работы с одним из самых ярких талантов российского футбола», – говорится в публикации в инстаграме агентства.

    Base Soccer Agency представляет интересы многих известных футболистов, выступающих в АПЛ. В частности, клиентами агентства являются Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал») и Дэнни Роуз («Тоттенхэм»).

    Источник: инстаграм агентства Base Soccer Agency

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +90

      Shotlandets86 22 секунды назад

      Цыгане какие-то.)))

      0
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      Рейтинг: +3183

      Lester84 26 минут назад

      Не Алан Агузаров - и слава богу

      0
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      Рейтинг: +274

      Frankfurt Am Main 27 минут назад

      Гинерская мутка

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      Рейтинг: +399

      тёска 32 минуты назад

      Они раскручивают игроков или ищут клуб

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