Погребняк: «Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк заявил, что согласен с наказанием комитета по этике РФС.

Сегодня дисциплинарный орган условно дисквалифицировал 35-летнего игрока до конца сезона и оштрафовал его на 250 тысяч рублей за высказывание о нападающем «Краснодара» и сборной России Ари.

Ранее Погребняк сказал, что смешно, когда за российскую национальную команду выступают темнокожие футболисты.

«Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения», – сказал Погребняк.