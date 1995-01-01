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    Погребняк: «Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк заявил, что согласен с наказанием комитета по этике РФС.

    Сегодня дисциплинарный орган условно дисквалифицировал 35-летнего игрока до конца сезона и оштрафовал его на 250 тысяч рублей за высказывание о нападающем «Краснодара» и сборной России Ари.

    Ранее Погребняк сказал, что смешно, когда за российскую национальную команду выступают темнокожие футболисты.

    «Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения», – сказал Погребняк.

    • Рожденный в Бразилии Ари выступает в РПЛ с 2010 года.
    • В июле 2018 года он получил гражданство РФ.
    • На счету форварда два матча за сборную России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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