Кузяев перенес операцию. Срок восстановления составит около двух месяцев

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев сегодня успешно перенес операцию в одной из немецких клиник по поводу травмы латерального мениска правого колена.

Ожидается, что футболист восстановится в течение шести-восьми недель.

26-летний игрок получил повреждение в составе сборной России в матче первого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Бельгией (1:3). Реабилитацию хавбек будет проходить в Санкт-Петербурге.

В этом сезоне Кузяев провел за «Зенит» 30 игр, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.