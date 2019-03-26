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    Кузяев перенес операцию. Срок восстановления составит около двух месяцев

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев сегодня успешно перенес операцию в одной из немецких клиник по поводу травмы латерального мениска правого колена.

    Ожидается, что футболист восстановится в течение шести-восьми недель.

    26-летний игрок получил повреждение в составе сборной России в матче первого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Бельгией (1:3). Реабилитацию хавбек будет проходить в Санкт-Петербурге.

    В этом сезоне Кузяев провел за «Зенит» 30 игр, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1310

      TOMSON 1 минуту назад

      Нормально парень подлечился. Зачем его только поправившегося вызвали в сборную?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6021

      parevg 1 час назад

      Возможно в этом сезоне уже не сыграет...
      Здоровья.

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