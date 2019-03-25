Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Черчесов – о ЧМ-2018: «Мы были единым целым. Кто-то пивом запасался, кто-то – мастерством»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о событиях чемпионата мира-2018. Россияне вылетели на стадии 1/4 финала.

    «Все пролетело как один миг, ничего выделить нельзя. Заводили трибуны? Приподнимали на подвиг. Кто-то запасался пивом, кто-то — мастерством, кто-то стадионы готовил, но мы были одним целым летом 2018 года.

    Поддержка болельщиков ощущается в том, как команда выезжает на сборы и живет за колючей проволокой, но чувствует поддержку. Читаем и гениальные статьи. Мы все чувствуем. В регионах стадионы заполнены, команды принимают. Понятно, не всегда оправдываем надежды, но это тоже путь к успеху», – считает тренер.

    • В 1/4 финала россияне в серии пенальти проиграли хорватам.
    • В 1/8-й Россия прошла сборную Испании.
    • Победителем чемпионата мира-2018 стали французы.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2019 23:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru