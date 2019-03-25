Черчесов – о ЧМ-2018: «Мы были единым целым. Кто-то пивом запасался, кто-то – мастерством»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о событиях чемпионата мира-2018. Россияне вылетели на стадии 1/4 финала.

«Все пролетело как один миг, ничего выделить нельзя. Заводили трибуны? Приподнимали на подвиг. Кто-то запасался пивом, кто-то — мастерством, кто-то стадионы готовил, но мы были одним целым летом 2018 года.

Поддержка болельщиков ощущается в том, как команда выезжает на сборы и живет за колючей проволокой, но чувствует поддержку. Читаем и гениальные статьи. Мы все чувствуем. В регионах стадионы заполнены, команды принимают. Понятно, не всегда оправдываем надежды, но это тоже путь к успеху», – считает тренер.