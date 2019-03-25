Жена Маркизио: «В России красивые женщины, поэтому я не могла оставить Клаудио одного. Он боится меня»

Как буд-то она сможет помешать, они у нас ещё и хитрые очень, зато многих обделили..
Супруга полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио Роберта назвала одну из причин, почему в прошлом году переехала вместе с мужем в Россию. Ранее игрок выступал на родине за «Ювентус».
«Без колебаний поехала вместе с Клаудио в Россию. Моя роль в этом: где он, там и я. Кроме того, в России красивые женщины, поэтому я не могла оставить супруга одного. Я ревнива, муж знает об этом и боится меня», – цитирует жену игрока La Gazzetta dello Sport.
- Есть сведения, что зарплата Маркизио в «Зените» – 462 миллиона рублей в год.
- В текущем сезоне РПЛ итальянец провел девять матчей, забил два гола.
- Маркизио – семикратный победитель Серии А.