Жена Маркизио: «В России красивые женщины, поэтому я не могла оставить Клаудио одного. Он боится меня»

Супруга полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио Роберта назвала одну из причин, почему в прошлом году переехала вместе с мужем в Россию. Ранее игрок выступал на родине за «Ювентус».

«Без колебаний поехала вместе с Клаудио в Россию. Моя роль в этом: где он, там и я. Кроме того, в России красивые женщины, поэтому я не могла оставить супруга одного. Я ревнива, муж знает об этом и боится меня», – цитирует жену игрока La Gazzetta dello Sport.