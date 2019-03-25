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    Жена Маркизио: «В России красивые женщины, поэтому я не могла оставить Клаудио одного. Он боится меня»

    Супруга полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио Роберта назвала одну из причин, почему в прошлом году переехала вместе с мужем в Россию. Ранее игрок выступал на родине за «Ювентус».

    «Без колебаний поехала вместе с Клаудио в Россию. Моя роль в этом: где он, там и я. Кроме того, в России красивые женщины, поэтому я не могла оставить супруга одного. Я ревнива, муж знает об этом и боится меня», – цитирует жену игрока La Gazzetta dello Sport.

    • Есть сведения, что зарплата Маркизио в «Зените» – 462 миллиона рублей в год.
    • В текущем сезоне РПЛ итальянец провел девять матчей, забил два гола.
    • Маркизио – семикратный победитель Серии А.

    Источник: La Gazzetta dello sport

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    25.03.2019 22:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +886

      Рубинище 3 минуты назад

      Как буд-то она сможет помешать, они у нас ещё и хитрые очень, зато многих обделили..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2228

      arzamas 1 час назад

      Это правильно.
      Жена обязана следовать за мужем.
      Нормальная женщина должна думать о благе семьи, а не об отношениях с уродицами и кобелихами из ЛГБТ.

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