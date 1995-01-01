Журналист Егоров: «Зарплата Маркизио в «Зените» – 462 миллиона рублей в год. Он наиграл на них?»

Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, какая зарплата у полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио. Перед переходом игрока сообщалось: итальянец будет получать в год 3,5 миллиона евро.

«По моей информации, Маркизио получает в «Зените» около 6 миллионов евро в год (более 462 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»). Наиграл ли он на эти деньги?» – задал Егоров вопрос в прямом эфире.