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    Журналист Егоров: «Зарплата Маркизио в «Зените» – 462 миллиона рублей в год. Он наиграл на них?»

    Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, какая зарплата у полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио. Перед переходом игрока сообщалось: итальянец будет получать в год 3,5 миллиона евро.

    «По моей информации, Маркизио получает в «Зените» около 6 миллионов евро в год (более 462 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»). Наиграл ли он на эти деньги?» – задал Егоров вопрос в прямом эфире.

    • Маркизио 32 года.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел девять матчей, забил два гола.
    • Итальянец – семикратный победитель Серии А в составе «Ювентуса».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +511

      Стаz 28 минут назад

      Капитализм епT, почитайте Маркса

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      В день больше миллиона рублей, офигеть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43990

      Рубик Докоян 1 час назад

      Таков наш российский футбольный бизнес. Ты же там информацию черпаешь ?...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2029

      Chesn0k 1 час назад

      а кто в рпл наиграл на свою зарплату?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2125

      Путник 13 1 час назад

      Блин..честно говоря охреневаю от всего этого ..старушкам на лекарства не хватает , детское пособие мизерное , зарплаты никакие ..а тут ..блин ..такие бабосы за беготню с мячом ..это не только Маркизио касается ..Хотя наши новые олигархи - путинские друзья жируют до отвала ..тошнит от всего этого ..

      8
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      Рейтинг: +350

      Nekit92 > Путник 13 54 минуты назад

      Полностью согласен.

      0
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      Рейтинг: +2029

      Chesn0k > Путник 13 40 минут назад

      а они чьими угодно друзьями будут.
      были друзьями горбачева, потом друзьями ельцина, теперь путина, потом будут дружить с шойгу или поклонской, или с навальным.
      при капитализме олигархи всегда с властью дружат.

      1
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      Рейтинг: +3185

      vladik12 > Chesn0k 4 минуты назад

      Да, у них симбиоз.

      0
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      Рейтинг: +3185

      vladik12 1 час назад

      "Газпром" - национальное достояние.

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