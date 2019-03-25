«Ювентус» поборется с «Реалом» за Погба

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в мадридский «Реал». С таким развитием событий не согласен «Ювентус», который также поборется за француза.

Итальянцы рассчитывают, что им помогут налаженные рабочие отношения с агентом Погба Мино Райолой. AS информирует: сам игрок готов покинуть АПЛ.