Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    «Ювентус» поборется с «Реалом» за Погба

    Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в мадридский «Реал». С таким развитием событий не согласен «Ювентус», который также поборется за француза.

    Итальянцы рассчитывают, что им помогут налаженные рабочие отношения с агентом Погба Мино Райолой. AS информирует: сам игрок готов покинуть АПЛ.

    • Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 114 миллионов евро.
    • В контракте игрока не прописана сумма отступных.
    • Погба назвал переход в «Реал» «мечтой для всех футболистов», но сказал, что сейчас играет в «МЮ» и что он счастлив в клубе.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru