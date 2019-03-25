«Ювентус» поборется с «Реалом» за Погба

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в мадридский «Реал». С таким развитием событий не согласен «Ювентус», который также поборется за француза.
Итальянцы рассчитывают, что им помогут налаженные рабочие отношения с агентом Погба Мино Райолой. AS информирует: сам игрок готов покинуть АПЛ.
- Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 114 миллионов евро.
- В контракте игрока не прописана сумма отступных.
- Погба назвал переход в «Реал» «мечтой для всех футболистов», но сказал, что сейчас играет в «МЮ» и что он счастлив в клубе.