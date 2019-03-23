Marca: Погба хочет перейти в «Реал», Райола работает над трансфером 

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть команду. По информации Marca, агент футболиста Мино Райола начал работать над трансфером.
Сообщается, что француз хочет перейти в «Реал», но «МЮ» пока не собирается отпускать футболиста.
- Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 114 миллионов евро.
- В контракте игрока не прописана сумма отступных.
- Погба назвал переход в «Реал» «мечтой для всех футболистов», но сказал, что сейчас играет в «МЮ» и что он счастлив в клубе.