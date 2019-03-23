Marca: Погба хочет перейти в «Реал», Райола работает над трансфером 

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть команду. По информации Marca, агент футболиста Мино Райола начал работать над трансфером.

Сообщается, что француз хочет перейти в «Реал», но «МЮ» пока не собирается отпускать футболиста.