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    Marca: Погба хочет перейти в «Реал», Райола работает над трансфером 

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть команду. По информации Marca, агент футболиста Мино Райола начал работать над трансфером.

    Сообщается, что француз хочет перейти в «Реал», но «МЮ» пока не собирается отпускать футболиста.

    • Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 114 миллионов евро.
    • В контракте игрока не прописана сумма отступных.
    • Погба назвал переход в «Реал» «мечтой для всех футболистов», но сказал, что сейчас играет в «МЮ» и что он счастлив в клубе.

    Источник: Marca

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