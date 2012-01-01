Халк: «Мне сказали, что своим переходом в «Зенит» я могу помочь «Порту». Я хотел новый вызов и поэтому ушел»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, что побудило его перейти из «Порту» в «Зенит» в 2012 году.

«Мне позвонили и так случилось, что на меня вышел «Зенит». Я надавил на Антеро [Антеро Энрике, который на тот момент был спортивным директором «Порту»] и сказал, что пришло время для перехода в другой клуб, чтобы получить новый вызов. А он ответил, что я должен остаться и продлить контракт.

«ПСЖ» планировал продать двух игроков (думаю, это были Жоао Моутинью и Хамес Родригес), но трансферы не состоялись. Единственное предложение было у меня, и российский трансферный рынок был единственным открытым на тот момент. Они сказали, что могут спасти «Порту», иначе клуб оказался бы в сложной ситуации. Я хотел новый вызов, и я ушел», – сказал Халк.