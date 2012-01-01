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    Халк: «Мне сказали, что своим переходом в «Зенит» я могу помочь «Порту». Я хотел новый вызов и поэтому ушел»

    Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, что побудило его перейти из «Порту» в «Зенит» в 2012 году.

    «Мне позвонили и так случилось, что на меня вышел «Зенит». Я надавил на Антеро [Антеро Энрике, который на тот момент был спортивным директором «Порту»] и сказал, что пришло время для перехода в другой клуб, чтобы получить новый вызов. А он ответил, что я должен остаться и продлить контракт.

    «ПСЖ» планировал продать двух игроков (думаю, это были Жоао Моутинью и Хамес Родригес), но трансферы не состоялись. Единственное предложение было у меня, и российский трансферный рынок был единственным открытым на тот момент. Они сказали, что могут спасти «Порту», иначе клуб оказался бы в сложной ситуации. Я хотел новый вызов, и я ушел», – сказал Халк.

    • Бразилец выступал за петербургский клуб с 2012-го по 2016 год.
    • В составе петербургского клуба форвард выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

    Источник: O Jogo

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -36

      cez63 4 минуты назад

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      -1
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      Рейтинг: +63800

      Рубик Докоян 11 минут назад

      Как там было на самом деле уже и не узнаем, но те деньги, которые были предложены "Порту" за Халка , а также "личка" ему, были рекордными для нашего чемпионата на тот период.

      1
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      Рейтинг: +1736

      кошмарик > Рубик Докоян 5 минут назад

      и эти деньги Халк добросовестно отработал.. за что ему почет , уважение и любовь фанатов..

      2
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      Рейтинг: +63800

      Рубик Докоян > кошмарик 45 секунд назад

      Отрабатывал игрой, а как там сальдо - бульдо, это к бухгалтерии.

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