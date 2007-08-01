Орлов: «Я могу сказать только хорошие слова об Аршавине как об эксперте. У него есть дар»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о навыках работы на телевидении бывшего полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина.

В воскресенье 37-летний футболист вместе с Константином Геничем работал в качестве эксперта на матче второго тура отборочного раунда к Евро-2020 между сборными Казахстана и России (0:4).

«Комментатором ему не надо быть. Он эксперт, и он прекрасно может выполнять эту роль. Комментатор – это профессия. Нужно работать над речью, над ударениями. Какой в этом смысл? Аршавин прекрасно исполняет роль эксперта, его слушаешь с удовольствием.

Я могу сказать только хорошие слова об Андрее Сергеевиче Аршавине как об эксперте. У него есть дар. Очень важно, что у него есть чувство юмора и он легко передает его в эфир. Его интересно слушать, он со свежим взглядом. Он дает реальную оценку, говорит правдиво, причем независимо от команды. Ни перед кем не заискивает, это свойство его характера.

Было бы интересно, если бы он продолжил работу на телевидении. Это логично, он это заслужил. У него есть легенда, его слова авторитетны.

Комментатор – это серьезная профессия. К сожалению, сегодня есть немало людей, выступающих у микрофона, которые не имеют навыков комментаторской работы. Комментаторская работа – это русский язык, приятный тембр и знание предмета. Нюансов очень много: обертона, сценическая речь. Это практическая работа, помноженная на постановку голоса. Людям должно быть приятно слушать то, о чем говорят.

Хотел бы я прокомментировать какой-нибудь матч вместе с Аршавиным? Это не главное», – сказал Орлов.