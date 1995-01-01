TMW: Дибала покинет «Ювентус», если Аллегри останется в клубе

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала летом может сменить команду, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, будущее 25-летнего аргентинца в туринском клубе зависит от Массимилиано Аллегри.

Если главный тренер «Ювентуса» решит покинуть свой пост, то Дибала останется. В противном случае футболист займется поиском другого варианта продолжения карьеры.

За ситуацией с форвардом следят миланский «Интер» и мюнхенская «Бавария».