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    TMW: Дибала покинет «Ювентус», если Аллегри останется в клубе

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала летом может сменить команду, сообщает Tuttomercatoweb.

    По информации источника, будущее 25-летнего аргентинца в туринском клубе зависит от Массимилиано Аллегри.

    Если главный тренер «Ювентуса» решит покинуть свой пост, то Дибала останется. В противном случае футболист займется поиском другого варианта продолжения карьеры.

    За ситуацией с форвардом следят миланский «Интер» и мюнхенская «Бавария».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 07:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +498

      SarJr 40 минут назад

      Ему надо было давно уже уходить из юве. Там у него никакого роста, прогресса и достижений. А та же барса делала очень интересные предложения

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