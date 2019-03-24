Марадона – об игре сборной Аргентины: «Я не смотрю фильмы ужасов»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона выразил недовольство игрой национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой.

«Я не смотрел игру сборной Аргентины, потому что я не смотрю фильмы ужасов. Национальной командой управляют неумелые люди. Они надеялись обыграть Венесуэлу? Это хорошая команда. Руководители аргентинского футбола все время лгут людям. Извините, но они не будут побеждать», – сказал Марадона.