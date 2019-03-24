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    Марадона – об игре сборной Аргентины: «Я не смотрю фильмы ужасов»

    Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона выразил недовольство игрой национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой.

    «Я не смотрел игру сборной Аргентины, потому что я не смотрю фильмы ужасов. Национальной командой управляют неумелые люди. Они надеялись обыграть Венесуэлу? Это хорошая команда. Руководители аргентинского футбола все время лгут людям. Извините, но они не будут побеждать», – сказал Марадона.

    • Аргентина проиграла Венесуэле со счетом 1:3.
    • Это был первый матч Лионеля Месси после возвращению в национальную сборную.
    • Марадона возглавлял бело-голубых с 2008 по 2010 год.

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5816

      Cules2013 24 минуты назад

      Про "ужасы" и "не смотрю" - это дешёвый трёп. К сожалению, сейчас Марадона находится уже практически в полном неадеквате, его слушать нет смысла.
      А вот про руководство согласен. В аргентинской Федерации футбола уже много лет какая-то дичь творится. По-моему, там половина тупо бабло отмывает, а половина - просто некомпетентны.

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      Рейтинг: +116

      Звезда запаса 26 минут назад

      Наконец-то Диего по делу сказал.

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      Рейтинг: +1223

      ivan-football-fan 1 час назад

      Врёшь, Цыганёнок!))))
      А как же твои "приключения" в фильме ужасов по имени "Динамо" Брест?
      Или - там другой жанр, КОМЕДИЯ , например?))

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