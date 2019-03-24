Марадона – об игре сборной Аргентины: «Я не смотрю фильмы ужасов»

Про "ужасы" и "не смотрю" - это дешёвый трёп. К сожалению, сейчас Марадона находится уже практически в полном неадеквате, его слушать нет смысла.
А вот про руководство согласен. В аргентинской Федерации футбола уже много лет какая-то дичь творится. По-моему, там половина тупо бабло отмывает, а половина - просто некомпетентны.
Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона выразил недовольство игрой национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой.
«Я не смотрел игру сборной Аргентины, потому что я не смотрю фильмы ужасов. Национальной командой управляют неумелые люди. Они надеялись обыграть Венесуэлу? Это хорошая команда. Руководители аргентинского футбола все время лгут людям. Извините, но они не будут побеждать», – сказал Марадона.
- Аргентина проиграла Венесуэле со счетом 1:3.
- Это был первый матч Лионеля Месси после возвращению в национальную сборную.
- Марадона возглавлял бело-голубых с 2008 по 2010 год.