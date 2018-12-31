Черчесов – журналисту на вопрос о пенальти Смолова на ЧМ-2018: «Были бы вы рядом, я бы вам доверил!»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему он доверил Федору Смолову пробить пенальти в послематчевой серии четвертьфинальной игры ЧМ-2018 против Хорватии.

– Зачем дали Смолову пробить пенальти? Вы уж извините за этот вопрос...

– Нет, очень хороший вопрос. Я вам говорю, как на духу. Были бы вы рядом, я бы вам доверил! Что, завидуете ему? (Обращаясь в зал). Я ответил на ваш вопрос?

– Не совсем.

На этом пресс-конференция была завершена.