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    Черчесов – журналисту на вопрос о пенальти Смолова на ЧМ-2018: «Были бы вы рядом, я бы вам доверил!»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему он доверил Федору Смолову пробить пенальти в послематчевой серии четвертьфинальной игры ЧМ-2018 против Хорватии.

    – Зачем дали Смолову пробить пенальти? Вы уж извините за этот вопрос...

    – Нет, очень хороший вопрос. Я вам говорю, как на духу. Были бы вы рядом, я бы вам доверил! Что, завидуете ему? (Обращаясь в зал). Я ответил на ваш вопрос?

    – Не совсем.

    На этом пресс-конференция была завершена.

    • Смолов первым пробивал в серии пенальти с Хорватией, решил исполнить удар в стиле Паненки, но его отразил вратарь.
    • В итоге сборная России уступила и вылетела с домашнего турнира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1781

      lordmrv 35 минут назад

      Сдулся усатый. Пора на закланье.

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