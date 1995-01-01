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    Уткин: «Станислав Саламович! Украина в футбол играет. А мы нет»

    Спортивный комментатор Василий Уткин посредством социальной сети обратился к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Это случилось после того как сборная Украины сыграла вничью с португальцами (0:0) в первом туре отбора на Евро-2020.

    «Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет», – написал журналист.

    • Россияне в первом туре отбора Евро-2020 уступили бельгийцам (1:3).
    • Сборную Украины тренирует Андрей Шевченко – бывший футболист, как и Черчесов.
    • Ближайший соперник сборной России – Казахстан (24 марта).

    Источник: Твиттер Василия Уткина

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    Сегодня, 01:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3794

      _Marqella_ 1 час назад

      Португальцы никогда не были топовой командой, так что ничья с ними это нормальный результат...

      0
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      Рейтинг: +1458

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Молодцы, достойно сыграли. Но нас сейчас должно волновать, как играют наши будущие соперники.

      1
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      Рейтинг: +4541

      KLIM777 1 час назад

      Уткин помойка жирная. Украина играла в футбол только в обороне в 10 человек. Сопровождая матч контратаками. Ошибок масса. То, что не залетело мяча три это благодарность вратарю и защитникам. Это полноценным футболом назвать нельзя

      0
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      Рейтинг: +5592

      Asbjorn > KLIM777 59 минут назад

      Мы так то в такой же играли с сильными командами на ЧМ

      1
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      Рейтинг: +66

      Шелкопёр 1 час назад

      Да. Успешный матч для Украины.

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