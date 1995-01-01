Уткин: «Станислав Саламович! Украина в футбол играет. А мы нет»

Португальцы никогда не были топовой командой, так что ничья с ними это нормальный результат...
Спортивный комментатор Василий Уткин посредством социальной сети обратился к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Это случилось после того как сборная Украины сыграла вничью с португальцами (0:0) в первом туре отбора на Евро-2020.
«Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет», – написал журналист.
- Россияне в первом туре отбора Евро-2020 уступили бельгийцам (1:3).
- Сборную Украины тренирует Андрей Шевченко – бывший футболист, как и Черчесов.
- Ближайший соперник сборной России – Казахстан (24 марта).