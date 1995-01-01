Тальяфико: «Останавливать Роналду нужно всей командой»

Останавливать Роналду нужно не всей командой, а умеючи. Помню, в игре с Баварией Филип Лам его просто сожрал, за матч даже не слышал, чтобы фамилию Роналду произносили. Но всё меняется, тренеры и игроки тоже.
Защитник «Аякса» Николас Тальяфино рассказал, как нужно противостоять игроку «Ювентуса» Криштиану Роналду. Команды встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Покажем тот же энтузиазм, что и в матчах с «Реалом». Останавливать Роналду нужно всей командой. Будем стараться владеть мячом, идти в отбор», – цитирует аргентинца Football Italia.
- Матчи состоятся 10 и 16 апреля.
- «Ювентус» лидирует в Серии А, «Аякс» в чемпионате Голландии идет вторым.
- Итальянцы в 1/8 финала прошли «Атлетико».