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    Тальяфико: «Останавливать Роналду нужно всей командой»

    Защитник «Аякса» Николас Тальяфино рассказал, как нужно противостоять игроку «Ювентуса» Криштиану Роналду. Команды встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Покажем тот же энтузиазм, что и в матчах с «Реалом». Останавливать Роналду нужно всей командой. Будем стараться владеть мячом, идти в отбор», – цитирует аргентинца Football Italia.

    • Матчи состоятся 10 и 16 апреля.
    • «Ювентус» лидирует в Серии А, «Аякс» в чемпионате Голландии идет вторым.
    • Итальянцы в 1/8 финала прошли «Атлетико».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4327

      Антибиотик 3 минуты назад

      Останавливать Роналду нужно не всей командой, а умеючи. Помню, в игре с Баварией Филип Лам его просто сожрал, за матч даже не слышал, чтобы фамилию Роналду произносили. Но всё меняется, тренеры и игроки тоже.

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      Рейтинг: +19

      Реал уе не тот. 22 минуты назад

      Останавливать -Это не ваш конёк.
      Для Вас ребята лучшая защита-НАПАДЕНИЕ,и если повезёт тоя только рад буду.
      Удачи всем и побольше голов и зрелищного футбола.Реал вы конечно круто нагнули.

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