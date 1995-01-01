Тальяфико: «Останавливать Роналду нужно всей командой»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфино рассказал, как нужно противостоять игроку «Ювентуса» Криштиану Роналду. Команды встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Покажем тот же энтузиазм, что и в матчах с «Реалом». Останавливать Роналду нужно всей командой. Будем стараться владеть мячом, идти в отбор», – цитирует аргентинца Football Italia.