Шевченко: «Пентек – мой наследник. У него невероятное голевое чутье»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от форварда «Милана» Кшиштофа Пентека. Украинец ранее выступал за миланцев.

«Пентек – мой наследник. У него есть футбольный инстинкт и невероятное голевое чутье. Он хорошо бьет с обеих ног, играет головой. Пентек здорово помогает «Милану», – цитирует Шевченко Sport Mediaset.