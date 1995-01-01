Шевченко: «Пентек – мой наследник. У него невероятное голевое чутье»

Главное чтобы Пентек был в курсе... Ну и если будет уж очень хорош(как Шева) в Милане - быстро заберут в топ клуб
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от форварда «Милана» Кшиштофа Пентека. Украинец ранее выступал за миланцев.
«Пентек – мой наследник. У него есть футбольный инстинкт и невероятное голевое чутье. Он хорошо бьет с обеих ног, играет головой. Пентек здорово помогает «Милану», – цитирует Шевченко Sport Mediaset.
- Шевченко провел за «Милан» 226 игр в Серии А, забил 127 голов.
- Украинец тренирует сборную с 2016 года.
- Пентек пришел в клуб зимой из «Дженоа».