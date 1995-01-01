Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Шевченко: «Пентек – мой наследник. У него невероятное голевое чутье»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от форварда «Милана» Кшиштофа Пентека. Украинец ранее выступал за миланцев.

    «Пентек – мой наследник. У него есть футбольный инстинкт и невероятное голевое чутье. Он хорошо бьет с обеих ног, играет головой. Пентек здорово помогает «Милану», – цитирует Шевченко Sport Mediaset.

    • Шевченко провел за «Милан» 226 игр в Серии А, забил 127 голов.
    • Украинец тренирует сборную с 2016 года.
    • Пентек пришел в клуб зимой из «Дженоа».

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2128

      panmon 1 час назад

      Главное чтобы Пентек был в курсе... Ну и если будет уж очень хорош(как Шева) в Милане - быстро заберут в топ клуб

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru