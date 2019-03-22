Семин – о вызове Баринова в сборную России: «Раз на него выпал выбор, значит, он заслужил»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вызов полузащитника своей команды Дмитрия Баринова в сборную России.

«Вызов Дмитрия Баринова в сборную России – это нормальное явление, различные ситуации бывают в национальной команде. Сейчас, когда именно тот момент, когда много травмированных футболистов. Раз на него выпал выбор, значит, он заслужил. Реакция Баринова? Хорошая реакция была у него, когда вызывают в сборную, другой реакции не может быть», – сказал Семин.