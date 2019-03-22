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    Семин – о вызове Баринова в сборную России: «Раз на него выпал выбор, значит, он заслужил»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вызов полузащитника своей команды Дмитрия Баринова в сборную России.

    «Вызов Дмитрия Баринова в сборную России – это нормальное явление, различные ситуации бывают в национальной команде. Сейчас, когда именно тот момент, когда много травмированных футболистов. Раз на него выпал выбор, значит, он заслужил. Реакция Баринова? Хорошая реакция была у него, когда вызывают в сборную, другой реакции не может быть», – сказал Семин.

    • Для 22-летнего Баринова это первое приглашение в национальную сборную.
    • В текущем сезоне хавбек сыграл 24 матча в составе «Локомотива», забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1294

      TOMSON 2 часа назад

      Хороший вызов. Пусть тренируется. Может не сейчас, но через пару лет может и с основа попадет

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