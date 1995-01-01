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    Товарищеские матчи. Гол Фалькао принес Колумбии победу над Японией, Барриос из «Зенита» провел всю игру

    В Иокогаме состоялся товарищеский матч между сборными Японии и Колумбии.

    Минимальную победу одержала латиноамериканская команда, а единственный гол в середине второго тайма забил форвард «Монако» Радамель Фалькао, реализовавший пенальти.

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос провел весь матч.

    Товарищеские матчи

    Япония – Колумбия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фалькао (с пенальти), 64.

    Япония: Хигасигути, Сасаки (Андзаи, 89), Седзи, Томиясу, Муроя, Накадзима, Доан (Инуи, 71), Сибасаки, Ямагути (Кобаяси, 71), Минамино (Камада, 79), Судзуки (Кагава, 65).

    Колумбия: Варгас, Мина, Паласиос, Санчес, Мачадо, Лерма, Хамес (Морелос, 87), Барриос, Муриэль (Диас, 79), Фалькао (Урибе, 82), Вилья (Сапата, 57).

    Предупреждение: Сибасаки, 68.

    Источник: Бомбардир.ру

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