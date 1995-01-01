Товарищеские матчи. Гол Фалькао принес Колумбии победу над Японией, Барриос из «Зенита» провел всю игру

В Иокогаме состоялся товарищеский матч между сборными Японии и Колумбии.
Минимальную победу одержала латиноамериканская команда, а единственный гол в середине второго тайма забил форвард «Монако» Радамель Фалькао, реализовавший пенальти.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос провел весь матч.
Товарищеские матчи
Гол: 0:1 – Фалькао (с пенальти), 64.
Япония: Хигасигути, Сасаки (Андзаи, 89), Седзи, Томиясу, Муроя, Накадзима, Доан (Инуи, 71), Сибасаки, Ямагути (Кобаяси, 71), Минамино (Камада, 79), Судзуки (Кагава, 65).
Колумбия: Варгас, Мина, Паласиос, Санчес, Мачадо, Лерма, Хамес (Морелос, 87), Барриос, Муриэль (Диас, 79), Фалькао (Урибе, 82), Вилья (Сапата, 57).
Предупреждение: Сибасаки, 68.