Нападающий «Атлетико» Альваро Мората поделился мнением о возможном уходе Сауля и Антуана Гризманна из клуба.

Саулем интересуется «Манчестер Сити».

Гризманна может купить «ПСЖ».

О Сауле

Так работает рынок. Лучших игроков всегда связывают с топ-клубами в трансферное окно. Сауль – один из лучших игроков на своей позиции, и, кроме того, он все еще молод. Надеемся, что он останется, но все топ-клубы хотели бы видеть его у себя.

О Гризманне

Я не волнуюсь по этому поводу. Я всегда видел Антуана счастливым, за исключением прошлой недели, когда мы все очень расстроились [после вылета из ЛЧ]. Я думаю, здесь его дом. Он счастлив здесь.

Честно, я думаю, что он дома здесь. Он наш самый важный игрок, ключевой игрок. Все в клубе хотят, чтобы он остался с нами.