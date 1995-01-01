Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Мората – о возможном уходе Гризманна: «Я не волнуюсь по этому поводу. Он счастлив в «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората поделился мнением о возможном уходе Сауля и Антуана Гризманна из клуба.

    О Сауле

    Так работает рынок. Лучших игроков всегда связывают с топ-клубами в трансферное окно. Сауль – один из лучших игроков на своей позиции, и, кроме того, он все еще молод. Надеемся, что он останется, но все топ-клубы хотели бы видеть его у себя.

    О Гризманне

    Я не волнуюсь по этому поводу. Я всегда видел Антуана счастливым, за исключением прошлой недели, когда мы все очень расстроились [после вылета из ЛЧ]. Я думаю, здесь его дом. Он счастлив здесь.

    Честно, я думаю, что он дома здесь. Он наш самый важный игрок, ключевой игрок. Все в клубе хотят, чтобы он остался с нами.

    Источник: beIN Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:05
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1170

      Snek 13 минут назад

      Буквально недавно Гризманн чуть было не подписал контракт с Барселоной, так что я не думаю, что не стоит волноваться, рано или поздно он всё равно может уйти.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77067
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru