Буквально недавно Гризманн чуть было не подписал контракт с Барселоной, так что я не думаю, что не стоит волноваться, рано или поздно он всё равно может уйти.
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората поделился мнением о возможном уходе Сауля и Антуана Гризманна из клуба.
- Саулем интересуется «Манчестер Сити».
- Гризманна может купить «ПСЖ».
О Сауле
Так работает рынок. Лучших игроков всегда связывают с топ-клубами в трансферное окно. Сауль – один из лучших игроков на своей позиции, и, кроме того, он все еще молод. Надеемся, что он останется, но все топ-клубы хотели бы видеть его у себя.
О Гризманне
Я не волнуюсь по этому поводу. Я всегда видел Антуана счастливым, за исключением прошлой недели, когда мы все очень расстроились [после вылета из ЛЧ]. Я думаю, здесь его дом. Он счастлив здесь.
Честно, я думаю, что он дома здесь. Он наш самый важный игрок, ключевой игрок. Все в клубе хотят, чтобы он остался с нами.