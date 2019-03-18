«ПСЖ» может купить Гризманна, если из команды уйдут Мбаппе или Неймар

«ПСЖ» может рассмотреть вариант с покупкой Антуана Гризманн у «Атлетико», сообщает As.

27-летний француз рассматривается как замена нападающим Килиану Мбаппе и Неймару, которые могут уйти из парижского клуба. Издание утверждает, что после нескольких отказов «ПСЖ» Гризманн обдумает очередное предложение.