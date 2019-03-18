«ПСЖ» может купить Гризманна, если из команды уйдут Мбаппе или Неймар

Неймара с его травматичностью и репутацией нет смысла покупать за такие деньги. А вот за Мбаппе будет давка, чтобы его купить, тем кто потянет по деньгам эту сделку.
«ПСЖ» может рассмотреть вариант с покупкой Антуана Гризманн у «Атлетико», сообщает As.
27-летний француз рассматривается как замена нападающим Килиану Мбаппе и Неймару, которые могут уйти из парижского клуба. Издание утверждает, что после нескольких отказов «ПСЖ» Гризманн обдумает очередное предложение.
- Гризманн забил 18 голов и отдал 8 ассистов в 39 играх сезона.
- Его контракт истекает в июне 2023 года. Сумма отступных – 200 миллионов.
- Известно об интересе к форвардам «ПСЖ» со стороны «Реала».