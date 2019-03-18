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    «ПСЖ» может купить Гризманна, если из команды уйдут Мбаппе или Неймар

    «ПСЖ» может рассмотреть вариант с покупкой Антуана Гризманн у «Атлетико», сообщает As.

    27-летний француз рассматривается как замена нападающим Килиану Мбаппе и Неймару, которые могут уйти из парижского клуба. Издание утверждает, что после нескольких отказов «ПСЖ» Гризманн обдумает очередное предложение.

    • Гризманн забил 18 голов и отдал 8 ассистов в 39 играх сезона.
    • Его контракт истекает в июне 2023 года. Сумма отступных – 200 миллионов.
    • Известно об интересе к форвардам «ПСЖ» со стороны «Реала».

    Источник: As

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    Сегодня, 01:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +62580

      Рубик Докоян 1 час назад

      Неймара с его травматичностью и репутацией нет смысла покупать за такие деньги. А вот за Мбаппе будет давка, чтобы его купить, тем кто потянет по деньгам эту сделку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5740

      Cules2013 2 часа назад

      Никуда они не уйдут, как минимум год. Вот посмотрите.

      0
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      Рейтинг: +402

      Genz 4 часа назад

      Если сумасшедший Перес готов купить по 250 миллионов двоих мажоров на пол миллиардв, так надо их ПСЖ продавать Реалу. Пользы от них никакой в лч. Зачем держать

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