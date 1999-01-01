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    Маркизио: «Я дважды отказывал «Милану»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал об уходе из «Ювентуса» и поделился мнением о своем выступлении за итальянский клуб.

    • Маркизио перешел в «Зенит» свободным агентом в начале сентября 2018 года.
    • До перехода в российский клуб он играл за «Ювентус».
    • Маркизио – воспитанник туринского клуба, он провел в нем в общей сложности 25 лет.

    «Мое приключение подходило к концу, но трансферный рынок закрывался. Я думал, что останусь в клубе. Клуб решил расторгнуть контракт. Это было нелегко для меня, но я хотел сменить клуб.

    Было бы неправильно оставаться. Я бы не смог пережить еще один год, похожий на предыдущий. После травмы колена в 2016 году у меня не было проблем со здоровьем. Я надеялся на еще один шанс, но всегда ставил интересы команды выше интересов отдельного игрока.

    Я отдал «Юве» многое, но и клуб вернул мне многое. Я ни о чем не жалею. В футболе, как в работе или любви, есть много способов закончить историю. Я считаю, что мне повезло с тем, что у меня было. Я проиграл два финала ЛЧ, один финал Евро, но я победил в семи розыгрышах Серии А.

    Я дважды отказывал «Милану». Я получал так много предложений за свою карьеру: из Италии и из-за рубежа. Самой важной командой, кроме «Юве», для меня всегда был «Милан». Но я никогда бы не перешел в другой итальянский клуб», – цитирует Маркизио Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

    Источник: Football Italia

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