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    Ткаченко – о словах Уткина: «Не верю, что Черчесов как-то замешан во всем этом»

    Президент компании Prosport Management Герман Ткаченко ответил на вопрос о высказывании комментатора Василия Уткина по поводу главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    Ранее Уткин заявил, что Черчесов мог влиять на молодых российских футболистов через агента Алана Агузарова, который давно ведет дела специалиста.

    – Можете как-то прокомментировать обвинения вашего друга Василия Уткина, что за всеми этими делами стоит Станислав Черчесов?

    – Василий Уткин действительно является моим другом почти 25 лет и, конечно же, глупо и поверхностно считать, что всe им написанное как-то инспирировано мной. Вася – взрослый мальчик, и он даже не журналист, а сам по себе медиа. У него прекрасные контакты с руководителями федераций, клубов, крупными агентами, игроками, редакторами и другими журналистами. Поэтому он имеет полное право говорить то, что считает нужным.

    Хотя я не всегда с ним согласен. Например, перед ЧМ-2018 в его высказываниях про Дзюбу или того же Черчесова я занимал противоположную позицию и открыто говорил ему об этом. Что касается последних публикаций: я не верю, что Стас как-то замешан во всeм этом. Но для отрасли не секрет, что всем этим занимается его агент и Коля Грамматиков из Golden Toys. Понятно, что имя тренера сборной там постоянно как-то звучит. Но думаю, что Стас здесь ни при чeм.

    Источник: «Чемпионат»

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