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    Болельщики сборной Германии поблагодарили Хуммельса, Мюллера и Боатенга. Они устроили перфоманс в честь игроков

    Сборная Германии в среду сыграла вничью с Сербией (1:1) в товарищеском матче.

    Болельщики бундестим перед игрой устроили прощальный перфоманс в честь защитников Матса Хуммельса и Джерома Боатенга и полузащитника Томаса Мюллера.

    Фанаты выложили на трибунах из листов слово «спасибо» и номера 5, 13 и 17, под которыми футболисты выступали за национальную команду.

    В ответ Боатенг поблагодарил болельщиков в твиттере.

    • Ранее главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев ранее сообщил Хуммельсу, Боатенгу и Мюллеру, что больше не будет вызывать их в команду.
    • В составе Германии все трое футболистов выиграли ЧМ-2014.

    Источник: Твиттер Джерома Боатенга

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