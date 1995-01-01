Болельщики сборной Германии поблагодарили Хуммельса, Мюллера и Боатенга. Они устроили перфоманс в честь игроков

Сборная Германии в среду сыграла вничью с Сербией (1:1) в товарищеском матче.

Болельщики бундестим перед игрой устроили прощальный перфоманс в честь защитников Матса Хуммельса и Джерома Боатенга и полузащитника Томаса Мюллера.

Фанаты выложили на трибунах из листов слово «спасибо» и номера 5, 13 и 17, под которыми футболисты выступали за национальную команду.

В ответ Боатенг поблагодарил болельщиков в твиттере.