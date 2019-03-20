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    Анчелотти: «Зидан и «Реал» созданы друг для друга»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в «Реал».

    «Зидан сделал сознательный выбор. Я не вижу угроз для него. Он получил возможность не спешить. В современном футболе это большая редкость. В течение нескольких месяцев будет тихо, и очень важно наличие этого спокойствия. Есть драгоценное время, чтобы проанализировать все и подготовиться к следующему сезону.

    Я бы сказал, что Зидан и «Реал» – идеальный брак. Они созданы друг для друга. Поэтому я уверен, что этот союз снова выстрелит. В следующем сезоне они поборются и в Испании, и в Европе», – сказал Анчелотти.

    • Зидан вернулся на тренерский мостик «Реала» 11 марта.
    • Анчелотти возглавлял мадридцев с 2013 по 2015 год, а француз тогда был его помощником.

    Источник: AS

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