Анчелотти: «Зидан и «Реал» созданы друг для друга»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в «Реал».

«Зидан сделал сознательный выбор. Я не вижу угроз для него. Он получил возможность не спешить. В современном футболе это большая редкость. В течение нескольких месяцев будет тихо, и очень важно наличие этого спокойствия. Есть драгоценное время, чтобы проанализировать все и подготовиться к следующему сезону.

Я бы сказал, что Зидан и «Реал» – идеальный брак. Они созданы друг для друга. Поэтому я уверен, что этот союз снова выстрелит. В следующем сезоне они поборются и в Испании, и в Европе», – сказал Анчелотти.