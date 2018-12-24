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    Глеб – о заявлении Щесны о пристрастии Александра к алкоголю: «Просто дурачок! Откуда он взялся? Такую чушь нести»

    Полузащитник БАТЭ Александр Глеб гневно отреагировал на заявление вратаря «Ювентуса» Войцеха Щесны, который высказал мнение, что белорус мог добиться большего в футболе, если бы не имел пристрастия к алкоголю.

    «Честно говоря, я его не знал, знать не знаю и знать не хочу. Просто дурачок! Я его не видел ни разу в «Арсенале», когда играл. Откуда он взялся? Такую чушь нести. Я с ним ни в ресторан не ходил, ни куда-то еще, он вообще меня не знает. Но, судя по его интервью, он как будто со мной в одном номере жил. Я даже не хочу это обсуждать. Неприятно, когда какое-то чудо говорит нелепые вещи», – сказал 37-летний футболист.

    • Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 год. В этот период Щесны занимался в академии лондонского клуба.

    Источник: «Прессбол»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +352

      Baggio1986 41 минуту назад

      Он,Селезнев,Алиев,те еще бухарики

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