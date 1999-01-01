«Рома» сократила список потенциальных тренеров до двух кандидатур. Это Сарри и Гасперини

После "Лестера" у Раньери как-то не складывается работа в других клубах.
«Рома» продолжает поиск нового главного тренера, который возглавит команду по окончании текущего сезона.
Как сообщает Football Italia, на сегодняшний день шорт-лист римского клуба сократился до двух специалистов – это Маурицио Сарри («Челси») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта отдаeт предпочтение Сарри.
- Сейчас команду возглавляет Клаудио Раньери. Его контракт рассчитан до конца сезона.
- По итогам 28 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своeм активе 47 очков.