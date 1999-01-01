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    «Рома» сократила список потенциальных тренеров до двух кандидатур. Это Сарри и Гасперини

    «Рома» продолжает поиск нового главного тренера, который возглавит команду по окончании текущего сезона.

    Как сообщает Football Italia, на сегодняшний день шорт-лист римского клуба сократился до двух специалистов – это Маурицио Сарри («Челси») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).

    Президент «Ромы» Джеймс Паллотта отдаeт предпочтение Сарри.

    • Сейчас команду возглавляет Клаудио Раньери. Его контракт рассчитан до конца сезона.
    • По итогам 28 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своeм активе 47 очков.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 06:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +62886

      Рубик Докоян 3 минуты назад

      После "Лестера" у Раньери как-то не складывается работа в других клубах.

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