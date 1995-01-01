Товарищеские матчи. Германия и Сербия сыграли вничью, Уэльс обыграл Тринидад и Тобаго

Завершились два товарищеских матча. В первом Германия сыграла вничью с Сербией – 1:1. В другой встрече Уэльс обыграл Тринидад и Тобаго благодаря голу в добавленное время.

Товарищеские матчи

Германия – Сербия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Йович, 12; 1:1 – Горетцка.

Германия: Нойер (тер Стеген, 46), Клостерманн (Керер, 90), Зюле, Та, Кимиих, Гюндоган, Хальстенберг, Брандт (Горетцка, 56), Хаверц (Ройс, 46), Сане, Вернер.

Сербия: Дмитрович, Богошавач (Митрович, 79), Миленкович, Спайич, Рукавина, Милинкович-Савич (Лукич, 62), Гачинович (Радоньич, 62), Максимович (Йовичич, 88), Льяич, Йович (Павков, 70), Лазович (Живкович, 79).

Удаление: нет – Павков, 90+4.

Уэльс – Тринидад и Тобаго – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Вудберн, 90+2.