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    Трабукки: «Журналист-шарлатан, придумавший сказку про Карреру и «Зенит», – позор профессии»

    Футбольный агент Марко Трабукки выступил с опровержением информации о переговорах между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и «Зенитом».

    Ранее портал «Спорт день за днем» сообщил, что на матче 20-го тура РПЛ между петербуржцами и москвичами итальянский специалист в компании Трабукки и Тимура Гурцкая пообщался с руководством «Зенита» на предмет возможной работы.

    «Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с «Зенитом» или «Газпромом» по поводу возможного сотрудничества с Массимо. Из «Зенита» Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине.

    Журналист-шарлатан, который придумал эту сказку, – позор профессии», – написал Трабукки в твиттере.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • Под руководством итальянца красно-белые выиграли РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: Твиттер Марко Трабукки

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      ДзюбаДуба 9 минут назад

      Пока в Зените будут раз в год тренеров менять не будет ничего хорошего. А если Зеня сольет концовку чемпа, что вполне возможно, то могут и сделать козла отпущения из Богданыча

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4521

      KLIM777 17 минут назад

      будто бы кто-то в эту чушь поверит, Семак как минимум еще 2 сезона будет работать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2022

      AtticusFinch 54 минуты назад

      А если всё-таки возглавит?)))

      0
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      Рейтинг: +742

      movie 1 час назад

      тут того позора - как гуталина

      0
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      Рейтинг: +2891

      порт 1 час назад

      Да кроме школоты, вряд ли кто поверил в эту хрень.

      0
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      Рейтинг: +1380

      С-Пб on-line 1 час назад

      Блеать,уже не знают куда этого обиж енного сбагрить

      2
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      Рейтинг: +1271

      giluxa1963 > С-Пб on-line 54 минуты назад

      а второй такой же -Мауринио

      -1
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