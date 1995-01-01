Трабукки: «Журналист-шарлатан, придумавший сказку про Карреру и «Зенит», – позор профессии»

Пока в Зените будут раз в год тренеров менять не будет ничего хорошего. А если Зеня сольет концовку чемпа, что вполне возможно, то могут и сделать козла отпущения из Богданыча
Футбольный агент Марко Трабукки выступил с опровержением информации о переговорах между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и «Зенитом».
Ранее портал «Спорт день за днем» сообщил, что на матче 20-го тура РПЛ между петербуржцами и москвичами итальянский специалист в компании Трабукки и Тимура Гурцкая пообщался с руководством «Зенита» на предмет возможной работы.
«Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с «Зенитом» или «Газпромом» по поводу возможного сотрудничества с Массимо. Из «Зенита» Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине.
Журналист-шарлатан, который придумал эту сказку, – позор профессии», – написал Трабукки в твиттере.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
- Под руководством итальянца красно-белые выиграли РПЛ и Суперкубок России.