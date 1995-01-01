Трабукки: «Журналист-шарлатан, придумавший сказку про Карреру и «Зенит», – позор профессии»

Футбольный агент Марко Трабукки выступил с опровержением информации о переговорах между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и «Зенитом».

Ранее портал «Спорт день за днем» сообщил, что на матче 20-го тура РПЛ между петербуржцами и москвичами итальянский специалист в компании Трабукки и Тимура Гурцкая пообщался с руководством «Зенита» на предмет возможной работы.

«Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с «Зенитом» или «Газпромом» по поводу возможного сотрудничества с Массимо. Из «Зенита» Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине.

Журналист-шарлатан, который придумал эту сказку, – позор профессии», – написал Трабукки в твиттере.