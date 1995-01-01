«Спорт день за днем»: Каррера провел переговоры с «Зенитом» на матче со «Спартаком»

Интересно, кому это в голову пришло так Федуна потролить?!))
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с «Зенитом», сообщает «Спорт день за днем».
В воскресенье итальянец посетил матч команд в 20-м туре РПЛ (1:1), где в компании футбольных агентов Тимура Гурцкая и Марко Трабукки пообщался с руководителями петербургского клуба.
Как сообщает источник, встреча со специалистом прошла в Москве, так как его появление в Санкт-Петербурге вызвало бы много слухов.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года и выиграл с красно-белыми Премьер-лигу и Суперкубок России.
- «Зенит» под руководством Сергея Семака лидирует в турнирной таблице после 20-ти туров, опережая ближайшего преследователя на пять очков.