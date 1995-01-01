«Спорт день за днем»: Каррера провел переговоры с «Зенитом» на матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с «Зенитом», сообщает «Спорт день за днем».

В воскресенье итальянец посетил матч команд в 20-м туре РПЛ (1:1), где в компании футбольных агентов Тимура Гурцкая и Марко Трабукки пообщался с руководителями петербургского клуба.

Как сообщает источник, встреча со специалистом прошла в Москве, так как его появление в Санкт-Петербурге вызвало бы много слухов.