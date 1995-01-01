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    «Спорт день за днем»: Каррера провел переговоры с «Зенитом» на матче со «Спартаком»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с «Зенитом», сообщает «Спорт день за днем».

    В воскресенье итальянец посетил матч команд в 20-м туре РПЛ (1:1), где в компании футбольных агентов Тимура Гурцкая и Марко Трабукки пообщался с руководителями петербургского клуба.

    Как сообщает источник, встреча со специалистом прошла в Москве, так как его появление в Санкт-Петербурге вызвало бы много слухов.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года и выиграл с красно-белыми Премьер-лигу и Суперкубок России.
    • «Зенит» под руководством Сергея Семака лидирует в турнирной таблице после 20-ти туров, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 14:08
    Комментарии43
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      Рейтинг: +3145

      ivany4 4 минуты назад

      Интересно, кому это в голову пришло так Федуна потролить?!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +62767

      Рубик Докоян 4 минуты назад

      Каррера был и на матче Локо- Краснодар, может тоже переговоры вёл с представителями обоих клубов ?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1912

      САДЫЧОК 1 час назад

      Хм . А чё , у нас еще не было тренера становившемся с двумя командами чемпионом !...Интересно , автор прикольнулся !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2570

      александр п > САДЫЧОК 1 час назад

      В СССР был такой ,Садырин.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Леха из Твери > САДЫЧОК 1 час назад

      Алло, а Газаев?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1912

      САДЫЧОК > Леха из Твери 34 минуты назад

      Газзаев . по моему не был !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1912

      САДЫЧОК > александр п 33 минуты назад

      Садырин только с Зенитом !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2570

      александр п > САДЫЧОК 32 минуты назад

      С Зенитом и ЦСКА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +62767

      Рубик Докоян > САДЫЧОК 8 минут назад

      Лучше лишний раз по гуглить, если забыл. С "Аланией" первый раз выиграл чемпионат России, а потом трижды с ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +3145

      ivany4 > САДЫЧОК 7 минут назад

      С Аланией и ЦСКА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      alexproff 1 час назад

      Скоро за левую не проверенную инфу будут драть

      0
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      Рейтинг: +1101

      Obojaemiy 2 часа назад

      Летять утьки....

      0
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      Рейтинг: +7949

      vladimir-7 2 часа назад

      Зенит предложил Каррере перейти главным тренером в Енисей за
      60 тысяч руб. в месяц и дадут ему отдельную комнату в общежитии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +60625

      zigbert 2 часа назад

      Чего только не придумают.

      4
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      Рейтинг: +9097

      Garrincha58 3 часа назад

      «Спорт день за днем» , до 1 апреля ещё 10 дней,рано ещё людей дурить

      1
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      Рейтинг: +11

      GuberDV 3 часа назад

      Это журналистишки собирают последние крохи со стола фейковых новостей. Сейчас закон примут и за каждый такой непроверенный пук придется отвечать)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1414

      neveldomha 3 часа назад

      Да нет у Карреры таких полномочий, чтобы Северный поток-2 обсуждать.

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