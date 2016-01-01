Кариус попросил «Ливерпуль» досрочно прервать его аренду в «Бешикташе»

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус хочет покинуть «Бешикташ».

Немец попросил мерсисайдцев прервать его аренду в стамбульском клубе до окончания ее срока. Такое решение футболист принял после слов главного тренера «Бешикташа» Сенола Гюнеша, который после матча Суперлиги с «Коньяспором» (3:2) заявил, что вратарь не смог адаптироваться в команде.