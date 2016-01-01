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    Кариус попросил «Ливерпуль» досрочно прервать его аренду в «Бешикташе»

    Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус хочет покинуть «Бешикташ».

    Немец попросил мерсисайдцев прервать его аренду в стамбульском клубе до окончания ее срока. Такое решение футболист принял после слов главного тренера «Бешикташа» Сенола Гюнеша, который после матча Суперлиги с «Коньяспором» (3:2) заявил, что вратарь не смог адаптироваться в команде.

    • Кариус перешел в «Бешикташ» из «Ливерпуля» летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.
    • В этом сезоне голкипер провел за стамбульцев 27 игр и пропустил 37 голов.

    Источник: Turkiye Gazetesi

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +963

      Бухбух 41 минуту назад

      А нужен ли он Ливерпулю ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      Hoahin 49 минут назад

      Тот финал ЛЧ сломал его, так и не поправился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2423

      Добрый Бобер 1 час назад

      Ну не его это!

      1
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