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    Конов: «Зенит» полностью доверяет Семаку и не ищет ему замену»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов прокомментировал информацию, что петербуржцы провели переговоры с экс-главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

    «По поводу главного инсайда дня: на 16:00 петербургского времени 20 марта футбольный клуб «Зенит» не ищет замену главному тренеру команды Сергею Семаку и полностью ему доверяет», – написал Конов в телеграме.

    Ранее портал «Спорт день за днем» сообщил, что руководство «Зенита» пообщалось с Каррерой на предмет работы во время матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» [специалист прилетал в Москву по личным делам и посетил игру по приглашению красно-белых].

    • Итальянец возглавлял москвичей с августа 2016-го по октябрь 2018 года и завоевал с ними чемпионство и Суперкубок России.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 16:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2022

      AtticusFinch 51 минуту назад

      Старая песенка про доверия -а выкинут и не попрощаются...

      0
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      Рейтинг: +9097

      Garrincha58 54 минуты назад

      летом по другому запоют когда тренера искать будут а может их и так всё устраивает

      1
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      ...
      Рейтинг: +12771

      portero > Garrincha58 6 минут назад

      пока просвета не видно у Семака он в состоянии гроги, плохо у него получается.

      0
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      Рейтинг: +32

      fedorovi4 1 час назад

      значит все таки руководство кого то ищет. слава богу. дыма без огня не бывает. да и по такой игре Зениту в Лиге Чемпионов делать нечего.

      1
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      Рейтинг: +5985

      parevg 1 час назад

      Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала»....
      Зачем каналу дирекция спортивного вещания, если на канале не транслируют спорт, более того, там даже новостей спорта нет, насколько я знаю, по крайней мере у меня этот канал не настроен.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12771

      portero > parevg 10 минут назад

      показывают чемпионаты по разным видам спорта(иногда), работа хорошо оплачиваемая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60629

      zigbert 2 часа назад

      Да это и так было понятно. Только вот зачем нагнетать обстановку в команде.

      2
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      Рейтинг: +1061

      InterMilLano1908 2 часа назад

      А толку шило на мыло менять

      1
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      Рейтинг: +791

      FRZZ 2 часа назад

      Семак конечно тренер слабый, но и Каррера не лучше. Я всегда говорил, в Зенит Бердыева нужно приглашать , он даст результат.

      1
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      Рейтинг: +12771

      portero > FRZZ 8 минут назад

      не могут договорится кто трансферами будет рулить, Бердыеву не дают финансы, переговоры были несколько лет назад

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