Конов: «Зенит» полностью доверяет Семаку и не ищет ему замену»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов прокомментировал информацию, что петербуржцы провели переговоры с экс-главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

«По поводу главного инсайда дня: на 16:00 петербургского времени 20 марта футбольный клуб «Зенит» не ищет замену главному тренеру команды Сергею Семаку и полностью ему доверяет», – написал Конов в телеграме.

Ранее портал «Спорт день за днем» сообщил, что руководство «Зенита» пообщалось с Каррерой на предмет работы во время матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» [специалист прилетал в Москву по личным делам и посетил игру по приглашению красно-белых].