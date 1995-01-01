Конов: «Зенит» полностью доверяет Семаку и не ищет ему замену»

Старая песенка про доверия -а выкинут и не попрощаются...
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов прокомментировал информацию, что петербуржцы провели переговоры с экс-главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.
«По поводу главного инсайда дня: на 16:00 петербургского времени 20 марта футбольный клуб «Зенит» не ищет замену главному тренеру команды Сергею Семаку и полностью ему доверяет», – написал Конов в телеграме.
Ранее портал «Спорт день за днем» сообщил, что руководство «Зенита» пообщалось с Каррерой на предмет работы во время матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» [специалист прилетал в Москву по личным делам и посетил игру по приглашению красно-белых].
- Итальянец возглавлял москвичей с августа 2016-го по октябрь 2018 года и завоевал с ними чемпионство и Суперкубок России.