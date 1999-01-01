«Интер» готов продать Перишича «Тоттенхэму» за 35 миллионов

«Тоттенхэм» не отказался от идеи подписать полузащитника «Интера» Ивана Перишича. Итальянский клуб требует 35 миллионов евро.

Скаут «шпор» присутствовал на «Сан Сиро» во время прошедшего миланского дерби между «Интером» и «Миланом» (3:2) и просматривал 30-летнего хорвата.

По информации источника, итальянский клуб еще зимой был готов расстаться с хорватом, но «Тоттенхэм» отказался платить предложенную сумму. Летом сделка должна закрыться.