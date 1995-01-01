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    Моуринью: «Уже отклонил три-четыре предложения»

    Жозе Моуринью, уволенный из «Манчестер Юнайтед» в декабре, рассказал, когда планирует возобновить тренерскую работу.

    «Прошло три с половиной месяца с момента, как я перестал тренировать, и я готовлюсь возобновить карьеру. Когда ты в эпицентре футбола, у тебя нет времени на себя. Это постоянные пресс-конференции, матчи, разборы, анализ игр вместе каждодневными проблемами, поэтому за эти месяцы я перезагрузился.

    Тренер – особая профессия, и я наслаждаюсь работой в ежедневном режиме. Хочу вернуться к ней летом, стартовать в июне, со следующего сезона.

    Я знаю точно, что мне не нужно, поэтому уже отклонил три-четыре предложения. Я знаю, что хочу. Имею в виду не название клуба, а его философию, тип работы. Надеюсь, получу то, что хочу», – заявил португалец.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 06:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1069

      ivan-football-fan 1 час назад

      Что? Предложение Енисея откклонил??!!))))
      Наверное, "философия клуба"не подошла...)))

      1
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      Рейтинг: +1275

      TOMSON 2 часа назад

      Мауру надо хорошо выбирать. Ещё один провал и могут уже не позвать.

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