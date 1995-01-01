Моуринью: «Уже отклонил три-четыре предложения»

Жозе Моуринью, уволенный из «Манчестер Юнайтед» в декабре, рассказал, когда планирует возобновить тренерскую работу.

«Прошло три с половиной месяца с момента, как я перестал тренировать, и я готовлюсь возобновить карьеру. Когда ты в эпицентре футбола, у тебя нет времени на себя. Это постоянные пресс-конференции, матчи, разборы, анализ игр вместе каждодневными проблемами, поэтому за эти месяцы я перезагрузился.

Тренер – особая профессия, и я наслаждаюсь работой в ежедневном режиме. Хочу вернуться к ней летом, стартовать в июне, со следующего сезона.

Я знаю точно, что мне не нужно, поэтому уже отклонил три-четыре предложения. Я знаю, что хочу. Имею в виду не название клуба, а его философию, тип работы. Надеюсь, получу то, что хочу», – заявил португалец.