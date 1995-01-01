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    Родионов – о Радимове: «Жаль, что слова яркого в прошлом футболиста сложно назвать примером для подражания»

    Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов выразил надежду, что главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов впредь будет воздерживаться от резких высказываний.

    Во втором тайме матча 20-го тура РПЛ «Спартак»«Зенит» (1:1) произошел конфликт между полузащитником москвичей Максимом Глушенковым и хавбеком петербуржцев Юрием Жирковым: спартаковец случайно наступил игроку «Зенита» на ногу, который в ответ сильно пнул в него мячом, попав в руку.

    Радимов в твиттере написал: «Жаль, что в голову не попал».

    «Эмоции во вчерашнем матче часто зашкаливали, и Юрий Жирков повeл себя в том эпизоде некрасиво. Очевидно, что Глушенков наступил ему на ногу непреднамеренно. Впрочем, Жирков уже принeс извинения за свой поступок.

    Что касается Владислава Радимова, то очень жаль, что высказывание яркого в прошлом футболиста, тренирующего молодых игроков в системе «Зенита», сложно назвать примером для подражания.

    Мы не призываем комитет по этике РФС разбирать слова Радимова, но надеемся, что в будущем Владислав Николаевич будет относиться к своим публичным заявлениям более взвешенно», – сказал Родионов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3145

      Владислав Vlad 1 час назад

      Мы не призываем комитет по этике РФС разбирать слова Радимова
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      Конечно, когда "тренер" молодняка говорит, что за случайность нужно бить в голову, то комитету по этике дел нет. Но когда Погреб говорит, что смешно, что в сб. РФ играет темнокожий - всё, спускаем собак - расизм, межнациональная рознь, ядерная война.......))))))

      0
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      Рейтинг: +1042

      владимир миронов 1 час назад

      Умный промолчит, дурак брякнет. Одно плохо, что язык бежит вперед мозгов.

      0
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      Рейтинг: +830

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Давайте подождем когда аарешку раскроет, актер из кухни.
      Там будет интересней.
      :))

      1
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      Рейтинг: +2353

      mopecekca 3 часа назад

      Радимову, походу, самому в голову попали....а вот ответ Родионова - это, наверное, единственное что он сделал, работая в Спартаке

      2
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      Рейтинг: +4517

      KLIM777 4 часа назад

      Есть одна хорошая фраза, не трогай говно, чтобы не пахло. В данный момент говна два. И как тренер один, и как управленец другой.

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      Рейтинг: +12221

      shinnik 4 часа назад

      "Жаль, что слова яркого в прошлом футболиста,а ныне дерьмового функционера великого спартаковского клуба, сложно назвать адекватным ответом на обычную хамовитость и беспринципность Владислава Николаевича»полу(с)
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      Два сапога-пара.((

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