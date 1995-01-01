Родионов – о Радимове: «Жаль, что слова яркого в прошлом футболиста сложно назвать примером для подражания»

Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов выразил надежду, что главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов впредь будет воздерживаться от резких высказываний.

Во втором тайме матча 20-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:1) произошел конфликт между полузащитником москвичей Максимом Глушенковым и хавбеком петербуржцев Юрием Жирковым: спартаковец случайно наступил игроку «Зенита» на ногу, который в ответ сильно пнул в него мячом, попав в руку.

Радимов в твиттере написал: «Жаль, что в голову не попал».

«Эмоции во вчерашнем матче часто зашкаливали, и Юрий Жирков повeл себя в том эпизоде некрасиво. Очевидно, что Глушенков наступил ему на ногу непреднамеренно. Впрочем, Жирков уже принeс извинения за свой поступок.

Что касается Владислава Радимова, то очень жаль, что высказывание яркого в прошлом футболиста, тренирующего молодых игроков в системе «Зенита», сложно назвать примером для подражания.

Мы не призываем комитет по этике РФС разбирать слова Радимова, но надеемся, что в будущем Владислав Николаевич будет относиться к своим публичным заявлениям более взвешенно», – сказал Родионов.