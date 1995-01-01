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    «Динамо»: «Клуб провел расследование по инциденту с Хадсоном-Одои и не обнаружил никаких признаков расизма»

    Киевское «Динамо» отреагировало на заявление «Челси» по поводу инцидента с полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

    Ранее лондонский клуб обвинил некоторых динамовских болельщиков в дискриминации англичанина по расовому признаку.

    «ФК «Динамо» глубоко обеспокоен публичным заявлением, которое опубликовал ФК «Челси» о возможных дискриминационных проявлениях во время матча на НСК «Олимпийский».

    Действительно, во время послематчевого дебрифинга делегат УЕФА сообщил представителям «Динамо» об обращениях официальных лиц «Челси» с информацией о том, что футболист Хадсон-Одои слышал «обезьяньи крики» (monkey chants) в свой адрес во втором тайме.

    Представители «Динамо» сразу обратили внимание на то, что эту информацию необходимо проверить на достоверность и наличие конкретных доказательств, свидетельствующих о недопустимом поведении участников матча. Особенно, учитывая то, что при наличии указанных проявлений, футболист должен был сразу обратиться к главному арбитру во время матча в соответствии с введенной в УЕФА трехшаговой системой реагирования на любые дискриминационные проявления. Более того, «Динамо» не имел и в настоящее время не имеет никаких доказательств, что такие выкрики имели место.

    Несмотря на вышеуказанное, соответствующие службы «Динамо» оперативно провели расследование по поводу заявленного инцидента. Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом «Челси» сектора. Однако не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факт каких-либо дискриминационных проявлений.

    Более того, согласно рапортам официальных лиц УЕФА, полученных 18 марта 2019 года, ни делегат матча, ни офицеры безопасности УЕФА, которых на данном матче было два, ни арбитры матча и наблюдатель арбитража, ни даже наблюдатель FARE (в обязанности которого входит непосредственный контроль за возможными проявлениями дискриминации) не слышали таких возгласов и вообще проявлений расистского или дискриминационного поведения.

    «Нет расизму» (No to racism) – это не просто популярный лозунг, а один из ключевых приоритетов работы «Динамо», который полностью разделяет принцип нулевой терпимости к любым проявлениям дискриминации на стадионе и за его пределами», – говорится в заявлении киевлян.

    Источник: Официальный сайт киевского «Динамо»

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии14
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      Рейтинг: +191

      Igreks 1 час назад

      Ну как же сдесь, к такой новости не присоединится и не насрать фашыстам козломордым??? Они долго ждали этой новостё'нки чтоб жёлчь свою испустить. Занимайтесь своими расистами из зенита, цска и т.д.
      Автор статьи - недоумок тупой и провокатор.....тьфу тебе в лицо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2006

      AtticusFinch 4 часа назад

      Ахахахаха)) ну какое может быть проведено расследование в стране третьего мира Украине?)))опросили работников стадиона и футболистов Динамо?))и посмотрели видеозаписи с камер ларька с пивом на углу стадиона?))

      1
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      Рейтинг: +4517

      KLIM777 > AtticusFinch 4 часа назад

      посмотрели видеозаписи с камер без звука))

      1
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      Рейтинг: +191

      Igreks > KLIM777 1 час назад

      ну тебе виднее там, из мухосранска, полагаю)))
      эксперт

      0
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      Рейтинг: +1274

      giluxa1963 4 часа назад

      почему понятие расизм относится только к неграм а к остальным значит расизма нет

      3
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      ...
      Рейтинг: +4517

      KLIM777 > giluxa1963 4 часа назад

      тем самым они признают, что черные это слабый народ во взаимоотношениях с белыми. И им необходима защита. Возможно с древних времен, черных не любили и делали рабами, насиловали, унижали и заставляли есть сюстреминг.

      На самом деле все это ерунда выдуманная для подрыва наций. Ведь если негритос кинет мне воздушный пористый шоколад возле стадиона, я должен обратиться в соответствующие органы. Но, с нашими реалиями, мне припишут расизм, ведь при объяснении, кто в меня кинул мне придется сказать негр))

      2
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      Рейтинг: +4769

      Skull_Boy 4 часа назад

      Конечно нет расизма, особенно на Украине, поржал от души, а в итоге это были русские, которые при помощи хакеров прошли на стадион, раньше которые отравили охранников мельдонием

      3
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      Рейтинг: +1903

      САДЫЧОК > Skull_Boy 2 часа назад

      Что , ты несёшь ?!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4769

      Skull_Boy > САДЫЧОК 2 часа назад

      Если ты тугой и недоразвитый, и при этом не можешь читать между строк и совсем беда с сарказмом, то это твои проблемы амеба

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Igreks > Skull_Boy 1 час назад

      в КВН неси свою тупую остроту, там оценят

      -1
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      Рейтинг: +4769

      Skull_Boy > Igreks 1 час назад

      А вот и 2й недоразвитый

      3
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      Рейтинг: +1903

      САДЫЧОК > Skull_Boy 1 час назад

      ты неадекват ! и хмырь ! не уважающий других аналитиков !

      -1
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      Рейтинг: +4769

      Skull_Boy > САДЫЧОК 55 минут назад

      Ну теперь все понятно и ты подтвердил свой статус олигофрена, чао недоразвитый и мне на тебя, как и на остальных тут насрать в три коробки

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      Рейтинг: +1903

      САДЫЧОК > Skull_Boy 25 минут назад

      Мразь из мухосранска !

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