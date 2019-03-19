Газизов: «Дивеев будет играть за ЦСКА против «Уфы». Препятствий этому не вижу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб разрешит защитнику Игорю Дивееву, арендованному ЦСКА, сыграть против уфимцев в матче 21-го тура РПЛ.

«Думаю, что Дивеев будет играть в матче между «Уфой» и ЦСКА. Пока препятствий этому не вижу», – сказал Газизов.