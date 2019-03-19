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    Газизов: «Дивеев будет играть за ЦСКА против «Уфы». Препятствий этому не вижу»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб разрешит защитнику Игорю Дивееву, арендованному ЦСКА, сыграть против уфимцев в матче 21-го тура РПЛ.

    «Думаю, что Дивеев будет играть в матче между «Уфой» и ЦСКА. Пока препятствий этому не вижу», – сказал Газизов.

    • Встреча ЦСКА – «Уфа» состоится в воскресенье, 31 марта.
    • Дивеев перешел в армейский клуб на правах аренды до конца этого сезона.
    • Ранее главный тренер москвичей Виктор Гончаренко сказал, что, ЦСКА намерен выкупить 19-летнего футболиста.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -24815

      ZSB 2 часа назад

      Адекватно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12221

      shinnik 5 часов назад

      Шамиль есть Шамиль..Это Имя.
      как не крути.Поступок.
      И без вымогательств.И без ссылок.И без денег.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62678

      Рубик Докоян > shinnik 4 часа назад

      Они на нём заработают, когда будут продавать ЦСКА.

      5
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