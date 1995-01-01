Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о планах клуба на защитника Игоря Дивеева.

— Дивеев второй матч подряд сыграл в основе. Следующая игра – с «Уфой». Сможет ли он играть по условиям соглашения?

— По этому вопросу точно не скажу. Зато могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер.

— У «Урала» был не совсем стандартный состав. Соперник чем-то удивил?

— Мы ожидали, что Араторе и Эль Кабир будут играть выше, как и Димитров. Они сели глубоко. Мы не создавали много моментов, но им было сложно добежать к нашим воротам.