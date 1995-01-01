Раз Михалыч сказал, значит будет толк от него!!!
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о планах клуба на защитника Игоря Дивеева.
— Дивеев второй матч подряд сыграл в основе. Следующая игра – с «Уфой». Сможет ли он играть по условиям соглашения?
— По этому вопросу точно не скажу. Зато могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер.
— У «Урала» был не совсем стандартный состав. Соперник чем-то удивил?
— Мы ожидали, что Араторе и Эль Кабир будут играть выше, как и Димитров. Они сели глубоко. Мы не создавали много моментов, но им было сложно добежать к нашим воротам.
- Динеев перешел в ЦСКА из «Уфы» на правах аренды.
- Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.