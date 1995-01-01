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    Гончаренко – о Дивееве: «Почти наверняка будем выкупать его»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о планах клуба на защитника Игоря Дивеева.

    — Дивеев второй матч подряд сыграл в основе. Следующая игра – с «Уфой». Сможет ли он играть по условиям соглашения?

    — По этому вопросу точно не скажу. Зато могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер.

    — У «Урала» был не совсем стандартный состав. Соперник чем-то удивил?

    — Мы ожидали, что Араторе и Эль Кабир будут играть выше, как и Димитров. Они сели глубоко. Мы не создавали много моментов, но им было сложно добежать к нашим воротам.

    • Динеев перешел в ЦСКА из «Уфы» на правах аренды.
    • Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +531

      Jhon1989 18 минут назад

      Раз Михалыч сказал, значит будет толк от него!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер 1 час назад

      Пока вроде картины не портит.А та стоит присмотреться к молодёжке,они тоже пропустили крайне мало.Удивительно,но обе команды за 20 туров пропустили всего 20 голов.

      0
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Молодой, перспективный, с хорошими физическими данным и недорогой ЦЗ.

      3
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