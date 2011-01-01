Ибрагимович: «Я мог перейти из «Барселоны» в «Манчестер Сити», но предпочел «Милан»

Бывший нападающий «Барселоны», ныне футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о несостоявшемся переходе из каталонского клуба в «Манчестер Сити» в 2011 году.

«У меня была возможность перейти в «Сити», когда я выступал в «Барселоне», но после того момента в каталонском клубе мне нужно было обрести счастье.

Вернувшись в Италию, я был счастлив там. И я знал, что я буду счастлив, если вернусь. Но я не знал, буду ли я счастлив, если отправлюсь в «Сити», потому что это другой вызов.

Это должен был быть новый клуб, которым также был и «Милан». Я знал город, потому что провел три года в «Интере», знал страну. Поэтому я решил немного себя обезопасить», – сказал Ибрагимович.