«Спартак»: Зобнину предстоит операция. Он пропустит минимум месяц

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в среду в Москве перенесет операцию по поводу перелома третьей пястной кости правой кисти.
Футболист получил травму во встрече 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Он будет восстанавливаться минимум месяц.
- Из-за повреждения хавбек не сыграет за сборную России в матчах отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.
- В этом сезоне Зобнин провел за красно-белых 24 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.