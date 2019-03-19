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    «Спартак»: Зобнину предстоит операция. Он пропустит минимум месяц

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в среду в Москве перенесет операцию по поводу перелома третьей пястной кости правой кисти.

    Футболист получил травму во встрече 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Он будет восстанавливаться минимум месяц.

    • Из-за повреждения хавбек не сыграет за сборную России в матчах отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.
    • В этом сезоне Зобнин провел за красно-белых 24 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:13
    Комментарии36
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      Рейтинг: +16775

      Боцман59rus 5 часов назад

      В КВАЛИФИКАЦИИ СПАРТАКУ НЕ СВЕТИТ А ВЫШЕ ТРЕТЬЕГО НЕ ПОДНЯТЬСЯ ТАК ЧТО СЕЗОН В ТОПКУ ТРАВМА РОМЫ ДО КУЧИ В ОГРОМНУЮ ПОРЦИЮ НЕГАТИВА ПО ИТОГАМ СЕЗОНА ... СПАСИБО ФЕДУН КОГДА ТЫ СВАЛИШЬ

      5
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      Рейтинг: +60483

      zigbert 5 часов назад

      Не везет Роману. Сплошные травмы. Здоровья.

      9
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      Рейтинг: +819

      zritelx > zigbert 4 часа назад

      А есть категория таких игроков как Зобнин которые много не говорят в прессе и на полях интернета, а все доказывают на футбольных полях. Все-таки , может костная система не у всех игроков приспособлена к постоянным жестким стыкам, а ведь он ноги не убирал. Вспомните опорника ЦСКА Вернблума- такое ощущение , что он и асфальтовый каток по ногам и рукам выдерживал, не у всех такое строение костной системы. В сборной на его месте равноценной замены трудно разглядеть пока.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3658

      84aivengo 5 часов назад

      иногда думаю,что было бы с такими хрусталиками,играй они в регби ?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +819

      zritelx > 84aivengo 3 часа назад

      В регби , американский футбол как и в наш хоккей играют игроки с другой , конечно в основном-исключения бывают, конфигурацией костно-мышечной системы . Болельщики Спартака помнят Черенкова-да не Герекл он, а был кудесником на футбольном поле.Вот он показатель умного, техничного, интилектуального футболиста.

      2
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      Рейтинг: -34

      cez63 6 часов назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cez ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      -2
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      Рейтинг: +1103

      PNZ1985 6 часов назад

      Умяровы, Гулиевы, Глушенковы, ваш выход ребята!

      8
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      Рейтинг: +13383

      VVM1964 > PNZ1985 5 часов назад

      Жду Игнатова !!!

      4
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      Рейтинг: +1606

      Челнинец > PNZ1985 5 часов назад

      а будет выходить Глушаков!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13383

      VVM1964 > Челнинец 2 часа назад

      А сразу так - правдой и по морде ((( всю надежду убил .(

      0
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      Рейтинг: +15973

      oyabun 6 часов назад

      Редеют ряды игроков Спартака со страшной силой. Роману скорейшего выздоровления, а к Кононову вопрос - такое большое количество травм повлияет наконец на решение ставить в игру Игнатова Михаила? Или играть будут исключительно "инопланетяне" типа Глушенкова и Умярова, коих в игре не было даже заметно, видимо ввиду их "неземных" скоростей.

      4
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      Рейтинг: +2562

      александр п > oyabun 6 часов назад

      Тренеру виднее,он же видит игроков на тренировках.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +13383

      VVM1964 > александр п 4 часа назад

      Серьезно ? А кто писал , что Каррера зажимает глушакова , Ханни - " Тренеру виднее,он же видит игроков на тренировках "

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15973

      oyabun > александр п 4 часа назад

      Мы тоже замечаем, как тренеру "виднее". За все матчи, под руководством Кононова ни одной! замены, по ходу встречи, которая усилила бы игру. Что мы видим после зимнего перерыва? 2 ничьи которые запросто могли стать поражением, 1 вымученая победа с минимальным счетом и 1 поражение от откровенно слабой команды в Кубке. Таким мы ожидали увидеть Спартак под руководством Кононова? Навряд ли..

      2
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      Рейтинг: +13383

      VVM1964 > oyabun 2 часа назад

      " александр п " не отвечает - я ЗА НЕГО отвечу )))
      Надо подождать - не все сразу , но работа ведется и главное климат внутри ( пока , а может быть видимость такая - это я от себя ) хороший и Федуну игра нравится ( александр п извини , если что то не донес или донес не так ) )))))))

      0
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      Рейтинг: +2006

      AtticusFinch 6 часов назад

      Ещё один стеклянный футболист -с больнички не вылазит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2562

      александр п > AtticusFinch 6 часов назад

      Возможно ,что то не так с питанием.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2006

      AtticusFinch > александр п 6 часов назад

      Хрящей нужно побольше жрать и кальция?)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2562

      александр п > AtticusFinch 6 часов назад

      Ещё витамин А нужен,иначе кальций не усваивается.Чай ,кофе пить нельзя ,они кальций выводят.

      0
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      Рейтинг: +1103

      PNZ1985 7 часов назад

      Как всегда! матч с Газпромом и больничная койка! совпадение ? не думаю!)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +18535

      gol_kak_sokol 7 часов назад

      Какой-то страшный перелом, видимо. Я думал, упал, очнулся - гипс, и вперед. Жаль парня, только начал форму набирать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2562

      александр п > gol_kak_sokol 6 часов назад

      Со смещением ,это не шутки.

      2
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      Рейтинг: +13383

      VVM1964 > gol_kak_sokol 4 часа назад

      Да , Роман последние матчи был уже похож на себя прежнего - искренне жаль и скорейшего выздоровления . Рома ты нужен Спартаку !

      3
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      Рейтинг: +515

      Alex Flash 7 часов назад

      Пару месяцев поиграл. Скорее бы Жиго форму набрал. И всех в церковь сводить. А то напасть какая-то. Скоро в бронекостюмах будут играть

      3
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      Рейтинг: +1163

      VGreen > Alex Flash 7 часов назад

      а что в церкви?

      0
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      ...
      Рейтинг: +660

      Леха из Твери > Alex Flash 7 часов назад

      Дак недавно же поп с кадилом прошелся.

      3
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