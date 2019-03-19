«Спартак»: Зобнину предстоит операция. Он пропустит минимум месяц

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в среду в Москве перенесет операцию по поводу перелома третьей пястной кости правой кисти.

Футболист получил травму во встрече 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Он будет восстанавливаться минимум месяц.