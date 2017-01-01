Кокорин – о 28-летии в СИЗО: «Никаких подарков не просил»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос о дне рождения в СИЗО, куда он был помещен в рамках дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

19-го марта игроку сборной России исполняется 28 лет.

«Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье.

Никаких подарков ни от кого я не просил — ни от родных, ни от друзей», — цитируют футболиста «Известия».

«В конце беседы с правозащитниками футболист всe же проговорился: он надеется, что и без его просьб родственники передадут ему в день рождения праздничный торт», – говорится в заметке издания.