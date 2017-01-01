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    Кокорин – о 28-летии в СИЗО: «Никаких подарков не просил»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос о дне рождения в СИЗО, куда он был помещен в рамках дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    19-го марта игроку сборной России исполняется 28 лет.

    «Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье.

    Никаких подарков ни от кого я не просил — ни от родных, ни от друзей», — цитируют футболиста «Известия».

    «В конце беседы с правозащитниками футболист всe же проговорился: он надеется, что и без его просьб родственники передадут ему в день рождения праздничный торт», – говорится в заметке издания.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля, позже – до 8 апреля.
    • По словам адвоката Андрея Ромашова, после процедуры электрофореза в СИЗО у Кокорина онемела нога.
    • 18-го марта Ромашов сказал, что следователь не дал разрешения на визит врачей «Зенита».

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 01:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +517

      Пестрый 27 минут назад

      Для тебя Кока самый ценный подарочек это суд!! А его все нет и нет и счетчик тикает! Потом посчитают сколько ты в сизо пропарился столько и дадут))

      0
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      Рейтинг: +4003

      prezent2017 1 час назад

      Отпустите мужика, каты!

      0
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      Рейтинг: +138

      coocoo 3 часа назад

      Я не понимаю, хулиганство и побои расследуют полгода и это не предел. Сколько нужно времени, чтобы расследовать убийство? Дайте уже людям срок или отпустите

      2
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      Рейтинг: +3891

      piligrim1986 3 часа назад

      а что может просить миллиардер?)))))

      0
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      Рейтинг: +1033

      InterMilLano1908 3 часа назад

      Походу все закат карьеры, скоро 30, а у нас он все еще перспективный футболист.

      1
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      Рейтинг: +4003

      prezent2017 > InterMilLano1908 1 час назад

      Как только перспективный футболист появится, его сразу в кутузку упекут.

      0
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      Рейтинг: +1403

      BlackMurder 4 часа назад

      Он хочет на волю

      0
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      Рейтинг: +621

      Mirak92 7 часов назад

      Сизо твой подарок!

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