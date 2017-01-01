Кокорин – о 28-летии в СИЗО: «Никаких подарков не просил»

Для тебя Кока самый ценный подарочек это суд!! А его все нет и нет и счетчик тикает! Потом посчитают сколько ты в сизо пропарился столько и дадут))
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос о дне рождения в СИЗО, куда он был помещен в рамках дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».
19-го марта игроку сборной России исполняется 28 лет.
«Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье.
Никаких подарков ни от кого я не просил — ни от родных, ни от друзей», — цитируют футболиста «Известия».
«В конце беседы с правозащитниками футболист всe же проговорился: он надеется, что и без его просьб родственники передадут ему в день рождения праздничный торт», – говорится в заметке издания.
- В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО.
- 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля, позже – до 8 апреля.
- По словам адвоката Андрея Ромашова, после процедуры электрофореза в СИЗО у Кокорина онемела нога.
- 18-го марта Ромашов сказал, что следователь не дал разрешения на визит врачей «Зенита».