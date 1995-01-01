РПЛ: «На матче «Спартак» – «Зенит» выявлено 77 нарушителей порядка»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал о нарушениях болельщиков во время матча «Спартак» – «Зенит» (1:1, 20-й тур чемпионата России).

«Мы выявили 77 человек, нарушивших правила поведения. Это 57 болельщиков «Спартака» и 20 болельщиков «Зенита».

Составлены протоколы, пока не знаю решения по ним, часть протоколов, возможно, будет отправлена в суд.

Был и пронос пиротехнических изделий, и применение пиротехники, люди находились в состоянии опьянения, распивали на стадионе. Вспоминая предыдущие матчи, это самый спокойный матч между «Спартаком» и «Зенитом» за последнее время.

Спасибо большое «Спартаку», который сделал огромное количество активностей, клубы сделали обращения к болельщикам, это все создало атмосферу праздника», — отметил Мейтин.