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    РПЛ: «На матче «Спартак» – «Зенит» выявлено 77 нарушителей порядка»

    Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал о нарушениях болельщиков во время матча «Спартак»«Зенит» (1:1, 20-й тур чемпионата России).

    «Мы выявили 77 человек, нарушивших правила поведения. Это 57 болельщиков «Спартака» и 20 болельщиков «Зенита».

    Составлены протоколы, пока не знаю решения по ним, часть протоколов, возможно, будет отправлена в суд.

    Был и пронос пиротехнических изделий, и применение пиротехники, люди находились в состоянии опьянения, распивали на стадионе. Вспоминая предыдущие матчи, это самый спокойный матч между «Спартаком» и «Зенитом» за последнее время.

    Спасибо большое «Спартаку», который сделал огромное количество активностей, клубы сделали обращения к болельщикам, это все создало атмосферу праздника», — отметил Мейтин.

    • Команда Сергея Семака продолжила лидерство в чемпионской гонке.
    • Игроки Олега Кононова остались на пятой позиции в турнирной таблице.
    • Встречу посетил экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Клуб пригласил его на матч, но агент Тимур Гурцкая назвал решение некорректным. Подробности – в материале «Бомбардира».

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 01:04
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2404

      Добрый Бобер 1 час назад

      Спасибо за реформу образования... "огромное количество активностей", "сделали обращения", "продолжила лидерство"... *рукалицо

      0
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      Рейтинг: +71

      klyukin 6 часов назад

      люди старались как могли!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +4503

      KLIM777 > klyukin 4 часа назад

      сидящие наверху позабыли, что такое футбольная атмосфера. Они уже до такой степени пытаются сделать это все семейным и интеллигентным, что во многих городах страны кое как собирается по 3-4 тысячи.

      Футбол никогда не был спокойным и никогда не должен быть им! Ни на поле ни на трибуне.

      2
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      Рейтинг: -3096

      пьяныйхоровод > KLIM777 3 часа назад

      Это да .

      1
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      Рейтинг: +3125

      ivany4 > KLIM777 8 минут назад

      Как же мало ты живешь! Счастливчик!!
      Посмотри старую хронику, или пораспроси стариков, и тебе поведают всю красоту футбола и боления.

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