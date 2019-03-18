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    «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Жоту. В январе «Бенфика» отказала «Реалу»

    «Арсенал» и «Тоттенхэм» могут сделать «Бенфике» предложение по продаже нападающего Жоты.

    Издание The Telegraph оценивает стоимость 19-летнего португальца в 30 миллионов евро.

    Сделка может состояться в период летнего окна трансферов.

    В январе «Бомбардир» со ссылкой на As писал об интересе к Жоте со стороны «Реала». Изначально португальский клуб отклонил предложение сливочных размером в 18 миллионов.

    • Игрок – воспитанник лиссабонского клуба.
    • Забил 8 голов и отдал 7 ассистов в 24 играх сезона.
    • Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов.

    Источник: The Telegraph

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    18.03.2019 21:47
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