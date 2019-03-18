«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Жоту. В январе «Бенфика» отказала «Реалу»

«Арсенал» и «Тоттенхэм» могут сделать «Бенфике» предложение по продаже нападающего Жоты.

Издание The Telegraph оценивает стоимость 19-летнего португальца в 30 миллионов евро.

Сделка может состояться в период летнего окна трансферов.

В январе «Бомбардир» со ссылкой на As писал об интересе к Жоте со стороны «Реала». Изначально португальский клуб отклонил предложение сливочных размером в 18 миллионов.