«Реал» хочет купить Жоту. «Бенфика» отклонила 18-миллионое предложение мадридцев

«Реал» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» Жоте.

Мадридцы предложили за португальца 18 миллионов евро, но получили отказ от лиссабонского клуба, так как сумма отступных за 19-летнего футболиста составляет 30 миллионов.

В настоящее время «Реал» продолжает переговоры с «Бенфикой», в то время как форвард отказывается продлевать контракт, поскольку хочет перейти в европейский топ-клуб. Лиссабонцы, в свою очередь, хотят заключить с Жотой новое соглашение, прописав в нем сумму отступных в размере 120 миллионов евро.