Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» хочет купить Жоту. «Бенфика» отклонила 18-миллионое предложение мадридцев

    «Реал» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» Жоте.

    Мадридцы предложили за португальца 18 миллионов евро, но получили отказ от лиссабонского клуба, так как сумма отступных за 19-летнего футболиста составляет 30 миллионов.

    В настоящее время «Реал» продолжает переговоры с «Бенфикой», в то время как форвард отказывается продлевать контракт, поскольку хочет перейти в европейский топ-клуб. Лиссабонцы, в свою очередь, хотят заключить с Жотой новое соглашение, прописав в нем сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

    • Действующий контракт нападающего с «Бенфикой» истекает в 2022 году.
    • В этом сезоне Жота провел за вторую команду «орлов» 17 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2019 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 16:26

      Если будет прибавлять в игре ,цена его будет расти. Реалу нужно торопиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 20 февраля 2019, 15:20

      Не пойдет на понижение

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11