«Реал» хочет купить Жоту. «Бенфика» отклонила 18-миллионое предложение мадридцев

Если будет прибавлять в игре ,цена его будет расти. Реалу нужно торопиться.
«Реал» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» Жоте.
Мадридцы предложили за португальца 18 миллионов евро, но получили отказ от лиссабонского клуба, так как сумма отступных за 19-летнего футболиста составляет 30 миллионов.
В настоящее время «Реал» продолжает переговоры с «Бенфикой», в то время как форвард отказывается продлевать контракт, поскольку хочет перейти в европейский топ-клуб. Лиссабонцы, в свою очередь, хотят заключить с Жотой новое соглашение, прописав в нем сумму отступных в размере 120 миллионов евро.
- Действующий контракт нападающего с «Бенфикой» истекает в 2022 году.
- В этом сезоне Жота провел за вторую команду «орлов» 17 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.