Фанат «Енисея»: «Искренне хотим, чтобы Аленичев нашел у себя яйца и ушел самостоятельно»

Руководитель группы активных фанатов «Енисея» Дмитрий Пахомов высказал позицию по поводу главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

Ранее болельщики красноярцев написали письмо губернатору края Александру Уссу с просьбой отправить специалиста в отставку.

«Письмо появилось после 0:4 от «Крыльев». Написано оно активом фанатов. Отправил в приeмную губернатора его лично я. Там нужно оставить свои данные: ФИО, почта, адрес и т. д.

Заявления Аленичева смешны. Фан-сектор существовал задолго до появления легендарного тренера, и мы всегда своe мнение выражали так, как считали нужным: лет пять назад были на секторе заряды в адрес прежнего руководства, сейчас посчитали нужным в адрес тренерского штаба.

Что мы хотим этим письмом… Искренне хотим, чтобы тренер у себя нашeл яйца, был мужиком и ушeл самостоятельно. Но почему-то Дмитрий Анатольевич из тренера превратился в шоумена, который по-актeрски даeт интервью, закатывает глазки… Он и актeр посредственный, и, как оказалось, тренер.

Мы благодарны ему за выход в Премьер-лигу, но хочется, чтобы он уже прекратил этот цирк. Если до домашнего матча с «Рубином» ничего не произойдeт, будем готовить ему жаркую встречу на Центральном стадионе.

Кстати, мы уже посмотрели, сколько стоит билет до Великих Лук, и готовы скинуться. Правда, на плацкарт. И самое главное, что хочется сказать: Аленичев – тупик для «Енисея», – сказал Пахомов.