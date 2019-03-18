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    Фанат «Енисея»: «Искренне хотим, чтобы Аленичев нашел у себя яйца и ушел самостоятельно»

    Руководитель группы активных фанатов «Енисея» Дмитрий Пахомов высказал позицию по поводу главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

    Ранее болельщики красноярцев написали письмо губернатору края Александру Уссу с просьбой отправить специалиста в отставку.

    «Письмо появилось после 0:4 от «Крыльев». Написано оно активом фанатов. Отправил в приeмную губернатора его лично я. Там нужно оставить свои данные: ФИО, почта, адрес и т. д.

    Заявления Аленичева смешны. Фан-сектор существовал задолго до появления легендарного тренера, и мы всегда своe мнение выражали так, как считали нужным: лет пять назад были на секторе заряды в адрес прежнего руководства, сейчас посчитали нужным в адрес тренерского штаба.

    Что мы хотим этим письмом… Искренне хотим, чтобы тренер у себя нашeл яйца, был мужиком и ушeл самостоятельно. Но почему-то Дмитрий Анатольевич из тренера превратился в шоумена, который по-актeрски даeт интервью, закатывает глазки… Он и актeр посредственный, и, как оказалось, тренер.

    Мы благодарны ему за выход в Премьер-лигу, но хочется, чтобы он уже прекратил этот цирк. Если до домашнего матча с «Рубином» ничего не произойдeт, будем готовить ему жаркую встречу на Центральном стадионе.

    Кстати, мы уже посмотрели, сколько стоит билет до Великих Лук, и готовы скинуться. Правда, на плацкарт. И самое главное, что хочется сказать: Аленичев – тупик для «Енисея», – сказал Пахомов.

    • Аленичев возглавил «Енисей» летом 2017 года.
    • В этом сезоне команда после 20-ти туров замыкает турнирную таблицу РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на семь очков.

    Источник: «Чемпионат»

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    18.03.2019 18:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +204

      sergeyshubin 6 часов назад

      Вот вы гнилые людишки то... он вас в премьер лигу вывел, вы ему сначала лидера продали потом шлак набрали... вы даже в фнл выйти честно не смогли - чтобы вам пройти Радиан Байкал слил пять игр))) вам молиться на него надо, а вы гнобите.... состав то свой посмотрите это ж уровень фнл тут даже Бердыев ни чего не сделает

      1
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      Рейтинг: +31

      Шелкопёр 12 часов назад

      Уходить ему всё равно придется. Пусть договариваются.

      1
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      Рейтинг: +2520

      Агасфер 14 часов назад

      Всё,европейская культура дошла до Енисея! Пора перекраивать географическую карту и отодвинуть границу Европы на пару-тройку тысяч километров на восток.

      0
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      Рейтинг: +347

      Фанат Рубина 14 часов назад

      по ищите яйца у Роналду или Симионе

      0
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      Рейтинг: +1116

      Бабушка Зильзиля 14 часов назад

      Ищите яйца у группы пассивных фанатов))

      1
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      Рейтинг: +2554

      александр п 14 часов назад

      Какой гнилой народец в Красноярске.Выплатить неустойку у самих яиц не оказалось.

      4
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      Рейтинг: +895

      russkiisergei 14 часов назад

      Когда он их в вышку вывел эти гниды по другому пели

      4
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      Рейтинг: +1266

      giluxa1963 15 часов назад

      всякий болельщик это не превзайдёный тренер и дали бы ему волю он бы показал как надо тренировать и играть

      5
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      Рейтинг: +2102

      panmon 15 часов назад

      Не понятно... В остальном мире тренеров увольняют и выплачивают компенсацию по контракту, а тут - сам уйди?
      Пусть увольняют раз не нравится и всё! А то устроили акцию по сохранению бабла в клубе

      11
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      Рейтинг: +810

      zritelx > panmon 15 часов назад

      Полностью поддерживаю, записана компенсация-положите. Не фанат Аленичева , как тренера, но как футболист имеет результаты большинству российских до них далеко, Енисей должен был тягаться по результатам с нашими грандами, по нашим понятиям, или он кому-то помешал бюджет клуба, кстати краевой , распиливать.

      6
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      Рейтинг: +2885

      порт 15 часов назад

      За прежние заслуги, могли бы и на СВ скинуться.

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