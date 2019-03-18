Фанат «Енисея»: «Искренне хотим, чтобы Аленичев нашел у себя яйца и ушел самостоятельно»

Вот вы гнилые людишки то... он вас в премьер лигу вывел, вы ему сначала лидера продали потом шлак набрали... вы даже в фнл выйти честно не смогли - чтобы вам пройти Радиан Байкал слил пять игр))) вам молиться на него надо, а вы гнобите.... состав то свой посмотрите это ж уровень фнл тут даже Бердыев ни чего не сделает
Руководитель группы активных фанатов «Енисея» Дмитрий Пахомов высказал позицию по поводу главного тренера команды Дмитрия Аленичева.
Ранее болельщики красноярцев написали письмо губернатору края Александру Уссу с просьбой отправить специалиста в отставку.
«Письмо появилось после 0:4 от «Крыльев». Написано оно активом фанатов. Отправил в приeмную губернатора его лично я. Там нужно оставить свои данные: ФИО, почта, адрес и т. д.
Заявления Аленичева смешны. Фан-сектор существовал задолго до появления легендарного тренера, и мы всегда своe мнение выражали так, как считали нужным: лет пять назад были на секторе заряды в адрес прежнего руководства, сейчас посчитали нужным в адрес тренерского штаба.
Что мы хотим этим письмом… Искренне хотим, чтобы тренер у себя нашeл яйца, был мужиком и ушeл самостоятельно. Но почему-то Дмитрий Анатольевич из тренера превратился в шоумена, который по-актeрски даeт интервью, закатывает глазки… Он и актeр посредственный, и, как оказалось, тренер.
Мы благодарны ему за выход в Премьер-лигу, но хочется, чтобы он уже прекратил этот цирк. Если до домашнего матча с «Рубином» ничего не произойдeт, будем готовить ему жаркую встречу на Центральном стадионе.
Кстати, мы уже посмотрели, сколько стоит билет до Великих Лук, и готовы скинуться. Правда, на плацкарт. И самое главное, что хочется сказать: Аленичев – тупик для «Енисея», – сказал Пахомов.
- Аленичев возглавил «Енисей» летом 2017 года.
- В этом сезоне команда после 20-ти туров замыкает турнирную таблицу РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на семь очков.