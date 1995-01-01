Мойес рассказал о несостоявшихся переходах Бэйла, Крооса и Фабрегаса в «Манчестер Юнайтед»

Валийский вариант Дзюбы давно надо было засунуть куда-нибудь в чемпионат Албании и этим спасти Реал. Вот уже, действительно, бревно вечно недовольное.
P.s. надеюсь Артемка не обидился за сравнение.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес заявил, что несколько лет назад клуб пытался купить нескольких топ-игроков.
По словам шотландского специалиста, манкунианцы были близки к достижению договоренности с Гаретом Бэйлом, Тони Кроосом и Сеском Фабрегасом, но в итоге все они выбрали другие команды.
«Я встречался с Кроосом, и он дал свое согласие на переход в «Манчестер Юнайтед», а не в «Реал». Однако примерно в то время я лишился работы, и Тони выбрал другой вариант. В концовке трансферного окна мы имели хорошие шансы заполучить Гарета Бэйла. Мы надеялись отговорить его от перехода в «Реал», он уже наполовину согласовал сделку. Мы предложили ему больше денег, пытаясь переманить к себе. Также клуб был близок к покупке Фабрегаса, но тоже потерпел неудачу», – сказал Мойес.