Мойес рассказал о несостоявшихся переходах Бэйла, Крооса и Фабрегаса в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес заявил, что несколько лет назад клуб пытался купить нескольких топ-игроков.

По словам шотландского специалиста, манкунианцы были близки к достижению договоренности с Гаретом Бэйлом, Тони Кроосом и Сеском Фабрегасом, но в итоге все они выбрали другие команды.

«Я встречался с Кроосом, и он дал свое согласие на переход в «Манчестер Юнайтед», а не в «Реал». Однако примерно в то время я лишился работы, и Тони выбрал другой вариант. В концовке трансферного окна мы имели хорошие шансы заполучить Гарета Бэйла. Мы надеялись отговорить его от перехода в «Реал», он уже наполовину согласовал сделку. Мы предложили ему больше денег, пытаясь переманить к себе. Также клуб был близок к покупке Фабрегаса, но тоже потерпел неудачу», – сказал Мойес.