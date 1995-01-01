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    Мойес рассказал о несостоявшихся переходах Бэйла, Крооса и Фабрегаса в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес заявил, что несколько лет назад клуб пытался купить нескольких топ-игроков.

    По словам шотландского специалиста, манкунианцы были близки к достижению договоренности с Гаретом Бэйлом, Тони Кроосом и Сеском Фабрегасом, но в итоге все они выбрали другие команды.

    «Я встречался с Кроосом, и он дал свое согласие на переход в «Манчестер Юнайтед», а не в «Реал». Однако примерно в то время я лишился работы, и Тони выбрал другой вариант. В концовке трансферного окна мы имели хорошие шансы заполучить Гарета Бэйла. Мы надеялись отговорить его от перехода в «Реал», он уже наполовину согласовал сделку. Мы предложили ему больше денег, пытаясь переманить к себе. Также клуб был близок к покупке Фабрегаса, но тоже потерпел неудачу», – сказал Мойес.

    Источник: Express

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2204

      Yev 6 часов назад

      Валийский вариант Дзюбы давно надо было засунуть куда-нибудь в чемпионат Албании и этим спасти Реал. Вот уже, действительно, бревно вечно недовольное.
      P.s. надеюсь Артемка не обидился за сравнение.

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